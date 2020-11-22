طلاب يرسمون مشروعات التنمية الزراعية على خريطة مصر بالرمال الملونة | صور





كما قام طلاب الصف الخامس في مدرسة النيل في بورسعيد بتقديم وصف لهذه المشروعات، وقاموا بتقديم الاقتراحات لمشروعات أخرى وفقًا لطبيعة مصر الجغرافية.





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وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وخلال الاجتماع، عرض وزير التربية والتعليم الجهود التي قامت بها الوزارة، منذ نقل تبعية وحدة النيل إليها، من أجل تعزيز وتطوير هذه المنظومة التعليمية المتميزة، والتوسع في إنشاء عدد من المدارس الإضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ما تتمتع به مدارس النيل من مستوى ومحتوى تعليمي يحظى بالتقدير.





وفى هذا الصدد، حث رئيس الوزراء، وزارة التربية والتعليم على استمرار الجهود الهادفة إلى الارتقاء بتلك المنظومة، كما وجه بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة إنهاء وتسليم ٦ مدارس جديدة فاقت نسبة تنفيذ معظمها ٩٥٪، وتقع في مدن السادات، وأسيوط الجديدة، والأقصر، ودمياط الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، وسرعة تشغيلها.













وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم تسعى حاليا إلى التواصل مع هيئة الامتحانات البريطانية لتطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل علي "خريجي مدارس النيل" لعام ٢٠٢٠.

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نتوقع أخبارا سارة قريبا جدا لأبنائنا في مدارس النيل الدولية.

وتعتمد مدارس النيل المصرية على تأسيس نموذج للتعليم ذي صبغة دولية في مصر، من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليًا وتؤهل خريجيها للالتحاق بالجامعات العالمية في الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مدارس النيل المصرية بناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، لإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بمختلف المحافظات، لتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى لأبناء الطبقة المتوسطة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وأن يتم توفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة.

هذا وقد تم تأسيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها ذراع الدولة المعنى بتأسيس مراكز حضارية جديدة ومجتمعات مكتملة المرافق والخدمات، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط.

وتختص "وحدة شهادة النيل الدولية" بمنح شهادة النيل الثانوية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي للطلاب في المدارس بناءً على جدول زمني تدريجي يضمن الحفاظ على نظام وحدة شهادة النيل التعليمي الدولي.

شهدت مدرسة النيل في بورسعيد اليوم، قيام طلاب الصف الخامس بنشاط "عمل نموذج لمشروعات التنمية الزراعية وتحديدها على خريطة مصر الصماء باستخدام الرمال الملونة".