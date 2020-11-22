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منوعات

يحدث في أستراليا.. سمكة قرش تلتهم يد رجل حتى الموت

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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نهى حمدي

توفي رجل بشكل مأساوي بعد أن هاجمته سمكة قرش على شاطئ شعبي في غرب أستراليا.


وتعرض سباح بالغ من العمر 55 عامًا للهجوم في شاطئ كابل في بروم على الساحل الشمالي الغربي لغرب أستراليا، وفقد على إثر هذا الهجوم حياته بعد تعرضه للعض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقالت شرطة غرب أستراليا إن الرجل انتشل من الماء وعالج من قبل ضباط الشرطة المحليين قبل وصول المسعفين، وأفادت صحيفة The West Australian أنه من المفهوم أن السباح كان على بعد كيلومترين شمال صخور شاطئ الكابل وفقد يده في الهجوم، كما تعرض الرجل للعض في أعلى فخذه، وتم إغلاق شاطئ كابل أمام الجمهور ومن المتوقع أن يظل مغلقًا لمدة 24 ساعة، وقد صوب نحو  القرش رصاصة لكنه لم يُقتل.

 

وقال "هارولد تريسي" رئيس الشرطة،  إن الهجوم كان بمثابة "صدمة" للمجتمع المحلي، وأوضح: "من المدهش والغريب وقوع مثل هذه الحادثة مكان، إنه شاطئ مشهور جدًا"، وأضاف "تريسي" :"من الواضح أنه في أي وقت يحدث شيء كهذا يكون مصدر قلق، إنه تذكير لنا بأننا نشارك الماء مع جميع أنواع المخلوقات لذلك علينا على الحذر والدقة ".

 

فيما قال "نيك بافي" منسق إنقاذ الحياة في Surf Life Saving WA ، إن خدمات Broome's SLSC قد انتهت في أكتوبر، على  الناس دومًا التدقيق واختيار شاطئ خاضع للحراسة حيث يمكنهم السباحة بين العلمين الأحمر والأصفر تحت العين الساهرة لمنقذينا ورجال الإنقاذ ، والسباحة مع صديق ، ودائمًا مراقبة الأطفال حول الماء.

 

وقالت وزارة الصناعات الأولية إنها تلقت إخطارا وإنها تحقق وتعمل مع السلطات المحلية لتنسيق الرد على الهجوم، وجاء في بيان صادر عن DPIRD "الالتزام بإغلاق الشواطئ الذي نصح به حراس الحكومة المحلية ومسؤولو خدمات الحدائق والحياة البرية أو Surf Life Saving WA".

 

وهناك ينصح باستخدام Sea Sense للاطلاع من خلال التحقق من نشاط سمك القرش على موقع SharkSmart أو تطبيق SharkSmart WA أو موجز Surf Life Saving WA على Twitter، وقد تم حث مرتادي الشواطئ على إبلاغ شرطة المياه عن أي مشاهد لأسماك القرش.

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