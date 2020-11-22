الداخلية تشن حملة موسعة اليوم لإعادة الانضباط لمنطقتي الرحاب ومدينتي

شن رجال أمن القاهرة اليوم الأحد، حملة موسعة على م نطقتي الرحاب ومدينتي، فى محاولة لإعادة الانضباط.





ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن فى الإصرار على عوده الانضباط للشارع المصري.









وكانت أجهزة الأمن قد رصدت العديد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية، حيث وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بشن حملة مكبرة على منطقتي الرحاب ومدينتى، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف مناطق بشكل يومي لإعادة الانضباط فيها.





ففى الساعات القليلة الماضية، قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بتطهير منطقتي الزمالك والمعادى من كل الإشغالات، وضبط العديد من المخالفات، وكذا القبض على عدد من الهاربين من أحكام قضائية، وقضايا تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستكمالا لتلك الجهود شنت قوات الأمن اليوم حملة مكبرة على منطقتي الرحاب ومدينتى لإعادة الانضباط للشارع القاهرى.





وطبقا لبيان صادر اليوم الأحد من المركز الإعلامي بوزارة الداخلية كشفت فيه عن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن تحرير (518) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5736) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.





فيما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ أطنان "مقطعات لحوم – لحم مفروم – دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.





وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.





وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 185 قطعة سلاح نارى ،254 قضية مخدرات وتنفيذ 79941 حكما قضائيت متنوعت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.





وفى مجال المرور، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4147) مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.