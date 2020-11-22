عضو جمعية الاقتصاد: وعى الشعب المصرى ساعد الدولة فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. فيديو

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن توافر الوعي والوطنية لدى المواطن وأيضا تقبل العديد من القرارات الاقتصادية، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمله بعض تكاليفه، يعد أمرا فى غاية الأهمية من جانب المواطن

خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أن يجب توجيه الشكر للمواطن على ذلك، لأنه من الشعوب التى وقفت ودعمت مصالح بلدها، على عكس ما قامت به شعوب أخرى برفضها مثل هذه الإصلاحات في بلادها.





وأضاف على الإدريسى، عبر سكايب فى برنامج"صباح الخير يا مصر" عبر "الفضائية الأولى"، أن وعي ووطنية الشعب المصرى ساعد الحكومة والدولة بشكل عام، على اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادى، والتى أدت نتائجها إلى أن مصر استطاعت مواجهة صدمة بحجم جائحة كورونا، والتى أثرت على الاقتصادي العالمى أجمع بخسائر هائلة، موضحا أن مصر كجزء من هذا العالم تأثرت بهذه الأزمة، التي أثرت على العديد من مصادر الدخل المصرى، وأبرزها قطاع السياحة، الطيران، وغيرهم من القطاعات.





وأشار "الإدريسي"، إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع تلك الجائحة بحكمة وحزمة من الإجراءات حيث شجعت الحوافز والمبادرات التي قدمتها الدولة، القطاع الخاص بشكل مستمر، مع استمرارية الدولة فى مشروعاتها القومية.

وأكد أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مشاريع الدولة المصرية القومية استمرت مع الالتزام الشديد بمواعيد الانتهاء وفقا لجدول زمنى معين، وتم بالفعل افتتاح بعض المشروعات وفقا لهذا الجدول الزمنى، وأخذ القطاع الخاص الثقة الكبيرة من تلك المشروعات، منوها إلى أن البنك المركزى كان يسير أيضا في اتجاه واضح جدا بتخفيض أسعار الفائدة.