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بين الناس

مياه أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا لتوعيةً العاملين بمخاطر العمل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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منار نور
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برنامجا تدريبيا توعويا بمركز السلامة والصحة المهنية؛ لتدريب العاملين على قواعد السلامة والصحة المهنية فى مجالي المياه والصرف الصحى، وتوعيةً العاملين بمخاطر العمل، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين حفاظًا على حياتهم.


وقال المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن البرنامج التدريبي يستهدف العمال والفنيين ومسئولي تشغيل المحطات لتدريبهم على أحدث الأساليب للسيطرة على تسرب غاز الكلور المستخدم فى تنقية وتعقيم مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى، وكيفية الكشف عن نقاط تسريب غاز الكلور من الأسطوانة، والتعامل الآمن معها والسيطرة على التسرب، وكيفية دخول الاماكن المغلقة والمحصورة، وكيفية التعامل المبدئى مع الحرائق بأنواعها وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.


وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تولى أهمية قصوى لضرورة تأمين بيئة العمل فى المعامل والمحطات وتأمين مواقع الحفر من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصل إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.\


وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد قد أصدرت مؤخرا بيانا لتوضيح سرعة تشغيل مشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى ISSIP2 الجارى تنفيذه بقرى محافظة أسيوط (شطب ـ موشا ــ ريفا ــ دير ريفا) مركز أسيوط، قرى "النواميس ــ العتمانية ــ النواورة ــ وادى الشيح" مركز البداري.


ويشمل 19.087 غرفة وصلات منزلية، وطول 127.4 كم شبكات انحدار، وطول 25.8 كم أطوال خطوط طرد، و8 محطات رفع مياه الصرف الصحى، و1 محطة معالجة مياه الصرف الصحى الرئيسية بنظام MBBR طاقة (26.000 م3 يوم) كمرحلة أولى، و39.000 م3 يوم كمرحلة ثانية لاستقبال التصرفات القادمة من قرى "شطب - ريفا - دير ريفا – الزاوية – درنكة – دير درنكة" بـ 5 قرى بمركز أسيوط. 


وأوضح البيان أن المشروع يشمل 6581 غرفة وصلات منزلية، وطول 52.6 كم شبكات انحدار، وطول 12.6 كم أطوال خطوط طرد، و3 محطات رفع مياه الصرف الصحى، و1 محطة معالجة مياه الصرف الصحى الثنائية بنظام برك الأكسدة طاقة 6000م3 يوم كمرحلة أولى و12000م3 يوم كمرحلة ثانية لاستقبال التصرفات القادمة من قرى "النواوورة -  العتمانية – وادى الشيح – النواميس" بـ 4 قرى بمركز البدارى، ولذا قامت الشركة نيابة عن المواطنين بتنفيذ الوصلات المنزلية أمام كل منزل لتتمكن من تشغيل المشروع وتحقيق أكبر استفادة ممكنه منه لخدمة 500 ألف مستفيد بــــ 9 قرى على مستوى المحافظة.
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