المنيا تنهي استعداداتها لجولة الإعادة من انتخابات النواب .. صور

أنهت محافظة المنيا استعداداتها لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، والتي ستنطلق غدا الاثنين، وتستمر حتى الثلاثاء.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، خلال جولة تفقدية، عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل مدينة المنيا، للتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات والترتيبات تمهيدًا لإجراء انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب ، ورفعت المحافظة حالة الاستعداد القصوى بين أجهزتها مع التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.





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رافق المحافظ، خلال جولته محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.



شملت جولة المحافظ، تفقد مقار اللجان بنادي الشعب ومركز التدريب للتشييد والبناء ومدارس (الثانوية بنات القديمة - الزهراء الجنوبية).



وأكد المحافظ، على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيرًا إلى ان المشاركة في الانتخابات "واجب وطني"، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.



كما وجه المحافظ، بتفعيل دور غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث أولا بأول.



وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.



يذكر أن انتخابات الإعادة ستجرى بمحافظة المنيا في خمس لجان عامة ويتنافس فيها عدد 30 مرشح على 15 مقعد ، وتضم محافظة المنيا 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 الف ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.