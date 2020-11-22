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عمر شعبان يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول قفزة خارج الماء .. فيديو

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:37 م
عمر سيد شعبان
عمر سيد شعبان
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ياسمين القصاص
 قال عمر سيد شعبان، لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف، إنه  قام بتأهيل نفسه لبطولات العالم فى مجال السباحة بالزعانف عن طريق التدريبات المستمرة تحت رعاية الكابتن محمود ورنا، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، بعد أن تم التكليفات من رئيس المنطقة الأستاذ محمد مسلم، وحينها تم التعاون مع كابتن سامح الشاذلى، رئيس الاتحاد المصرى العربى للغوص والإنقاذ، بتعليمات من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تكسير أرقام قياسية جديدة فى جميع الأنشطة الرياضية بمصر وليس  نشاط السباحة بالزعانف فقط، بتوجيهات الرئيس السيسى حتى يعلم العالم أجمع أن الشباب المصرى قادر على صنع المعجزات.
 
وأضاف عمر سيد شعبان، خلال استضافته فى برنامج"صباح الخير يا مصر" عبر "الفضائية الأولى"، أنه بدأ ممارسة السباحة منذ كان عمره 8 سنوات، ولكن اشترك مع فريق السباحه بالزعانف هو فى عمر 10 سنوات، ومن ثم بدأ في المشاركة فى البطولات، مشيدا بتحقيق أرقام فى البطولات الجمهورية وهو فى سن الحادية عشر من عمره، فى المسافات الطويلة داخل البحار، منوها إلى أن فى الخامسة عشر من عمره بدأ التركيز فى المسافات الصغيرة فى حمام السباحة.

وأشار"شعبان"، إلى أنه بالفعل حقق 4 أرقام قياسية مصريا وعربيا، للمسافات الصغيرة فى حمام السباحة، مضيفا أن استطاع النزول تحت الماء حوالى 5 أمتار، وبعد ذلك يقوم بدفع نفسه خارج المياه، لمسافة أكبر من 2 متر، وهو الرقم المتواجد فى  موسوعة جينيس، متابعا أن قفزته الأولى كانت 2.10 سم، ثم قام بمحاول أخرى حقق 2.30 سم.

وأكد لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف، أن السباحة بالزعانف ليست رياضة منتشرة فى مصر، وأيضا الاتحاد الموجود  لها هو الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فقط، وليس لهذه النوع من الرياضة، وذلك لأنها مكلفة للغاية، ذاكرا أن ثمن الزعانف الذى يرتديها أثناء ممارسة السباحة حوالى 15 ألف جنيه. 

وأوضح لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف، أن الاتحاد بدأ في تحقيق إنجازات عديدة للسباحة عامة، مؤكدا أنه حاز على جائزة أفضل سباح في المرحلة العمومى لبطولة الجمهورية فى شرم الشيخ، وما قبلها حاز على الثانى عالميا فى السباحة عام 2015، أما عام 2016 حاز على تصنيف أسرع ثانى سباح فى العالم.  
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