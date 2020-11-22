بمشاركة 10 وزراء.. انطلاق معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي تحت رعاية الرئيس السيسي





وأعرب أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة للمعرض، عن سعادته بتكاتف الجميع من أجل الخروج بالمعرض في صورة مشرفة كما هو المعتاد، خاصة بعد أن بات المعرض بمثابة المنصة الرئيسية التي تتبارى كافة المؤسسات والهيئات والشركات لاستعراض أحدث مشروعاتها وحلولها التكنولوجية، في ظل تعليمات القيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مضاعفة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات لضمان تقديم خدمات حكومية ممتازة بكفاءة عالية مما يسهل حياة المواطن المصري.





وشدد كمال، على أن الدورة الحالية للمعرض تعتبر دورة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تأتي في توقيت هام اتضح فيه للجميع أهمية التكنولوجيا وضرورة الإسراع في تغيير نمط الحياة التقليدي، وهي الحالة التي نعيشها جميعا منذ بدء أزمة كورونا، مضيفا أن أزمة كورونا دللت على أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية بل ركن أساسي في حياتنا.





وأضاف "لذلك قررنا اختيار شعار دورة العام الحالي للمعرض للتأكيد على أن المرحلة الحالية نبدأ فيها تغييرا كبيرا وجذريا على كافة المستويات، "اهتمامات الأشخاص تتغير، اهتمامات المؤسسات تتغير، اهتمامات المستهلك تتغير، اهتمام الحكومات تتغير"، وكل هذه التغييرات بطلها هو التكنولوجيا". وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، أن الدليل على اهتمام الشركات بالمشاركة بالدورة الرابعة والعشرين لمعرض Cairo ICT أنه لأول مرة يتم الانتهاء من حجز كافة المساحات المتاحة داخل المعرض قبل موعد انعقاده بحوالي شهر ونصف، وقال "هذا الأمر جعلنا نضطر للاعتذار لبعض الشركات التي طلبت التواجد داخل المعرض هذا العام لعرض منتجاتها، لكننا سنحاول تعويض هذا الأمر من خلال إتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة عن بُعد، من خلال العرض أونلاين، حيث يقام المعرض هذا العام لأول مرة بنظام Hybrid للدمج بين الحضور الفعلي والافتراضي".





وخلال الاجتماع التحضيري للمعرض الذي حضره 10 وزراء هم وزراء النقل، السياحة والآثار، الإنتاج الحربي، التجارة والصناعة، الزراعة، البيئة، المالية، قطاع الأعمال العام، والطيران، أشاد الوزراء بالدمج بين معرض كايرو آي سي تي ومعرض تكنولوجيا النقل، مؤكدين ان التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا ورئيسيا داخل مختلف الجهات الحكومية، مما يشجع الجميع على المشاركة بالمعرض لاستعراض أحدث التقنيات المتبعة.





وداخل معرض Cairo ICT يتم للعام السابع على التوالي إقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، ويختص بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، وكذلك تقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS.





وسيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي تتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة، وبالتوازي مع كايرو آي سي تي ستقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا.





وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها داخل المعرض، أكد أسامة كمال أنه تم الاتفاق مع المسؤولين عن قاعة مصر للمعارض الدولية التي ستشهد استضافة الحدث، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بدءا من الدخول للقاعات عبر بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، وتسجيل الدخول إلكترونيًا لمنع التزاحم عند البوابات والحد من التلامس، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري. ويمكن للراغبين في زيارة المعرض بدورته الرابعة والعشرين، سرعة التسجيل عبر الرابط التالي http://cairoict.com/visitor-registration من أجل الحصول على الرقم الكودي الخاص بدخول المعرض على مدار أيامه الأربعة.

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، التي تُعقد تحت شعار The Big Reset وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.