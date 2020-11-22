رئيس اتحاد السباحة: تلقينا تكليفات من الرئيس السيسي بتحقيق أرقام قياسية عالميا .. فيديو

قال سامح الشاذلى، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للسباحة بالزعانف، إن عمر شعبان بطل عظيم، حيث إ نه استطاع كسر رقمه من جديد كأطول قفزة خارج الماء، وأنه من ضمن فريق منتخب مصر أكثر من 6 أعوام، منوها إلى أن عمر نال جوائز فى بطولات عربية وأيضا بطولات عالمية، كما حدث فى أخر بطولة شارك بها، حيث أنه حاز على أفضل سباح لبطولة الجمهورية فى السباحة بالزعانف، التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، فمنذ صغره وحتى هذا الوقت احتاز عمر بطولات مستمرة فى السباحة.





وأضاف سامح الشاذلى، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الخير يا مصر" عبر "الفضائية الأولى"، أنه جاء تكليف بتحقيق رقم قياسى فى الرياضة عامة، من قبل الرئيس السيسي، إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتسجيل أرقام قياسية فى موسوعة جينيس، حتى نرسل رسالة إلى العالم أن مصر متقدمة فى جميع المجالات، وكان آخرها تحقيق الاتحاد الرقم القياسي في السباحة بالزعانف، وخاصة أن أعلى قفزة خارج المياه باستخدام الزعانف كانت متوقفة منذ سنين ماضية.

وأشار"الشاذلى"، إلى أن عمر شعبان كان يقوم بالعديد من التدريبات فى السباحة بالزعانف، حتى ساعدته أنه قد وصل إلى من 2.5 إلى 2.20 سم ، وإنه حتى قد وصل إلى 2.30 خلال تلك التدريبات.

قام الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بتكريم سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى CMAS التي عقدت بإمارة موناكو الفرنسية. جاء التكريم رفيع المستوى الذى حصل عليه الشاذلى على مجمل أعماله خلال العام الرياضى الحالى وعلى الإنجازات التي حققها الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ و الطفرة الرياضية الكبيرة التي تعيشها مصر فى رياضة السباحة بالزعانف.





حصل الشاذلى خلال التكريم على الميدالية الذهبية للاتحاد الدولى للغوص، وهي ميدالية من الذهب الخالص منقوش عليها لوجو الاتحاد الدولي للغوص CMAS وهذه الميدالية تمنح فقط الأعضاء البارزين والذين لهم الحق فى منحها هم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص ، والذين يمثلون 133 دولة هم أعضاء الاتحاد الدولي للعبة.