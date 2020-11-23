تعرف على شروط تمويل الأثاث المنزلي والسلع المعمرة

يواجه البعض عند تجهيز بيت جديد مشكلات مادية في ظل ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الأثاث المنزلي والسلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية، لذلك قام بنك البركة مصر بتقديم برنامج تمويل السلع المعمرة والأثاث المنزلي ليستفيد منه جميع العاملين بقطاع الأعمال والحكومى والاستثمارى والشركات المساهمة والبنوك وأصحاب الأنشطة التجارية و المهن الحرة وأصحاب المعاش المبكر.





ويسرد "صدى البلد" تفاصيل هذا البرنامج وشروط الحصول عليه، والتي جاءت كالتالي:





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الحد الأقصى للتمويل (200) ألف جنيه

السلع المعمرة مقدم 10%.

الأثاث المنزلى مقدم 20%.

القسط الشهري لا يزيد عن 50% من إجمالى الدخل الشهرى.

مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهر).

إمكانية التمويل بدون تحويل الراتب.

استيفاء عرض اسعار للسلع المشتراة.

يقوم البنك بإصدار شيك مصرفي لصالح المورد.

جميع المنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.





الشروط العامة

يستفيد من هذه البرامج الفئات التالية والتى تتراوح أعمارها ما بين 21 حتى 60 عام فى نهاية فترة التمويل.

الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهرى (3000 جنيه) فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهرى (5000 جنيه).





المستندات الأساسية لجميع الفئات المستهدفة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق/ خدمات حديث (3 شهور) غاز- كهرباء -مياه

مستندات الدخل والعمل (تحويل راتب أو قسط أو معاش ):





خطاب من جهة العمل متضمنا إجمالي الراتب وتاريخ التعيين والمسمي الوظيفي.

مستندات الدخل والعمل (بدون تحويل راتب):

أصل كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر

أصحاب الأنشطة التجارية و/أو الكفلاء

صورة عقد تمليك/إيجار لمقر النشاط (موثق)

سجل تجاري حديث (3أشهر)

بطاقة ضريبية سارية .

شهادة من المحاسب القانوني بالموقف الضريبي والتأميني

شهادة بالدخل من قبل محاسب قانوني معتمد تتضمن إجمالي الدخل الشهري أو السنوي بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية،