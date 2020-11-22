ضبط نصف طن مكرونة ومصادرة شيش في حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور علي المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصًاعلي سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ أنه شنّت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مخاطر فيروس كورونا حيث أسفرت الحملة عن مصادرة 8 شيش بمقهي مخالف بحي المستشارين بنطاق مدينة الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

اقرأ أيضا:

حملات تفتيشية.. ضبط 20 كافيه ومقهى مخالفين بالزوامل فى الشرقية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بحملة لرفع الإشغالات المخالفة وتم ضبط الكافتريات المخالفة ومصادرة ٨ شيش بناحية الوحدة المحلية بالصوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية في شن الحملات الدورية علي المحال والمقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا علي سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة على المخازن والمحال التجارية والمخابز وأسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين كالأتي:-

تحرير محضر جنح ادط ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية الجملة بالمدينة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على عدد ٢٠ شيكارة مكرونة زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي ٥٠٠ كيلو مكرونة أبيض على ذمة المحضر.

وتحرير ٢ محضر حنج ادط ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧

وتحرير محضر جنح ادط ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

كما تم المرور على المخابز وتحرير تقارير مخالفة ضد المخابز كالآتي :-

تحرير ٤ تقارير مخالفة لإنتاج خبز نقص وزن و عدم مطابقة الخبز للمواصفات التموينيه و عدم نظافه أدوات العجين بأحد المخابز.