إيمان رياض تستكمل سلسلة نداءات الرحمن في "من القلب للقلب" اليوم

وجاء على رأس حضور احتفالية إطلاق المبادرة والداعمين لها كل من الإعلامية إيمان رياض، صاحبة فكرة "بوتيك بهية"، والإعلاميات أميرة نسيم وأميرة فراج وسالي عبد السلام ورحمة خالد، والفنانتان رولا سعد وبسمة، والمطرب شريف إسماعيل، والموزع الموسيقي أحمد عادل، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرالاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، والدكتورة أحلام خوندنة، رئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة، وريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ومصفف الشعر حمو محسن، وخبيرة الماكياج منى إسماعيل.
كان في استقبال الحضور كل من المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية، والمهندس ماجد حمدي، عضو مجلس إدارة مستشفى بهية، وأ. عدنان عبد العزيز، أمين صندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، وعدد من فريق الدعم النفسي بالمستشفى.
بدأت الإعلامية أميرة نسيم كلمتها حول فكرة مبادرة "بوتيك بهية" لدعم المحاربات بالتسوق وشراء منتجات لهن وأسرهن بالمجان، وكذلك عرض فيلم تسجيلى حول نشأة المستشفى.
وسردت الإعلامية إيمان رياض كيف أصحبت بهية بيتا لا يقتصر على علاج محاربات سرطان الثدي فقط، بل يقطع شوطا كبيرا للدعم النفسي للمحاربات بتوفير أنشطة عديدة مثل إقامة معارض للمشغولات والحرف اليدوية وغيرها، وكان أحدث الأنشطة "بوتيك بهية" الذى استقبلت فكرته المؤسسة بالترحاب وأصبح واقعا جميلا داخل المستشفى.
وقالت إيمان رياض إن "التسوق يعد من أكثر الأشياء التي تحقق دعما نفسيا للمرأة، ومن هنا جاءت لي فكرة بوتيك بهية الذي يوفر للسيدات اختيار الملابس لها ولأسرتها بالمجان، وعلى قدر جمال الفكرة على قدر ما بذلنا فيها جهدا كبيرا حتى خرجت إلى النور".
وأكدت أنه تم تدريب المتطوعين على التعامل مع المحاربات واستقبالهم وتقديم خدمة عملاء تليق بهم ومساعدتهم على اختيار ما يناسبهم، موضحة أن الهدف من المبادرة تغطية أكبر عدد من المستحقات ودعمهن بطريقة ترفيهية تدخل الفرحة على قلوبهن.