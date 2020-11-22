عاوزين أعمدة إنارة.. أهالى 15 مايو يستغيثون بجهاز المدينة

ارسل القارئ أحمد فتحي شكوى لخدمة بين الناس بموقع
صدي البلد متضررا من إهمال المسؤولين فى جهاز مدينة ١٥ مايو .
وقال فتحي في شكواه : نحن سكان مدينة 15مايو نعاني من اهمال المسؤولين عن أعمدة الإنارة بجهاز
المدينة وخصوصا المرحلة الثالثة والاهتمام الاول والاخير بمنطقة أمام الجهاز ومنطقة
مسار الزيارة واطفاء نصف أعمدة الانارة من الشوارع والادعاء بعدم توفير الهيئة لمبات ليد مع
العلم بأننا نعيش بمنطقة جبلية يوجد بها ثعالب ومنطقة صناعية.
وأشار انهم قاموا بتقديم عدة شكاوي الي جهاز المدينة التي تحولت لنائب الجهاز للكهرباء ولكن دون حل واخير عملنا شكوي الي السيد المهندس ناجي محمد عبد الحميد مدير عام الكهرباء بالهيئة ولكن دون حل المشكلة مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة
بين الناس حرصآ منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم
التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة
للوصل إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس
آب 01006735360.
ويعمل قسم بين الناس دائما على خدمة المواطن أولا
من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الاحياء فى حل مشاكل المواطنين
في جميع محافظات الجمهورية .