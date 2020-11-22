عاوزين أعمدة إنارة.. أهالى 15 مايو يستغيثون بجهاز المدينة

ارسل القارئ أحمد فتحي شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من إهمال المسؤولين فى جهاز مدينة ١٥ مايو .

وقال فتحي في شكواه : نحن سكان مدينة 15مايو نعاني من اهمال المسؤولين عن أعمدة الإنارة بجهاز المدينة وخصوصا المرحلة الثالثة والاهتمام الاول والاخير بمنطقة أمام الجهاز ومنطقة مسار الزيارة واطفاء نصف أعمدة الانارة من الشوارع والادعاء بعدم توفير الهيئة لمبات ليد مع العلم بأننا نعيش بمنطقة جبلية يوجد بها ثعالب ومنطقة صناعية.

وأشار انهم قاموا بتقديم عدة شكاوي الي جهاز المدينة التي تحولت لنائب الجهاز للكهرباء ولكن دون حل واخير عملنا شكوي الي السيد المهندس ناجي محمد عبد الحميد مدير عام الكهرباء بالهيئة ولكن دون حل المشكلة مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة .

وتلقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات التي تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع خاصة في محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة.





وقال اللواء محمود شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات، أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، وكذا استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية في باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية.

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