ما هو التهاب الأوتار؟ وطرق علاجه

يحدث التهاب الأوتار عندما يتضخم الوتر بعد تعرضه لإصابة ويمكن أن يتسبب في معاناة من آلام المفاصل وتيبسها ويؤثر على كيفية تحرك الوتر.





وذكر موقع "nhs " أنه يمكن علاج " أنه يمكن علاج التهاب الأوتار الخفيف بنفسك ولا بد أن يكون الشعور بالتحسن في خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.





كيف تعالج التهاب الأوتار بنفسك

اتبع هذه الخطوات لمدة 2 إلى 3 أيام للمساعدة في إدارة الألم ودعم الوتر.

الراحة : حاول تجنب تحريك الوتر المصاب لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

الثلج : ضع كيس ثلج (أو جرب كيسًا من البازلاء المجمدة ملفوفًا بمنشفة شاي) على الوتر لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل 2 إلى 3 ساعات.

الدعم : لف ضمادة مرنة حول المنطقة أو استخدم ضمادة أنبوبية أو استخدم دعامة ناعمة ويمكنك شراؤها من الصيدليات مع مراعاة أن يكون دافئًا وليس ضيقًا.

من المهم نزع الضمادة أو الدعامة قبل الذهاب إلى الفراش.





عندما تتمكن من تحريك المنطقة المصابة دون أن تشعر بالألم، حاول الاستمرار في تحريكها حتى لا يتيبس المفصل.





للمساعدة في منع حدوث المزيد من الإصابة أو الألم ، حاول تجنب:

- رفع الأشياء الثقيلة ، الإمساك القوي بشئ ما أو الالتواء الذي يجعل الأعراض أسوأ

- ممارسة الرياضة حتى يتعافى الوتر

في بعض الأحيان قد تحتاج لمساعدة الطبيب أو الصيدلي في علاج التهاب الأوتار حيث يوصي باستخدام أفضل مسكن للألم للحالة التي يعاني منها المصاب، وعادة يكن الباراسيتامول و الايبوبروفين يمكن أن تساعد على تخفيف الألم، وقد يوصي باستخدام كريم أو جل مضاد للالتهابات غير ستيرويدي لفركه على الجلد.





علاج التهاب الأوتار من طبيب عام

إذا كان الألم شديدًا أو استمر لفترة طويلة أو كانت حركت المصاب محدودة ، فقد يتم تحويله للعلاج الطبيعي.

إذا لم يساعد العلاج الطبيعي ، حينها يتمم اللجوء إلى طبيب متخصص في العضلات والعظام (أخصائي تقويم العظام) أو عيادة الجهاز العضلي الهيكلي المحلية.





قد يُعرض على بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الأوتار الشديد ما يلي:





حقن الستيرويد ، والتي قد توفر تسكين الآلام على المدى القصير (لا يمكن تقديم ذلك لمشاكل في وتر العرقوب)

العلاج بالموجات الصدمية ، والذي قد يساعد في الشفاء

حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) ، والتي قد تساعد في الشفاء