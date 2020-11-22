مصر للطيران الناقل الرسمي للاحتفال السنوي الثالث باليوم العالمي للطفل المبتسر

شاركت مصر للطيران في الاحتفال السنوي الثالث باليوم العالمي للطفل المبتسر (الولادة المبكرة)، والذي أُقيم بمحافظة أسوان في الفتره من ١٧ -وحتى٢٠ نوفمبر الجاري باعتبارها الناقل الرسمي للوفود المشاركة .

اقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزيرة الصحة و محافظ أسوان و بالتعاون مع مؤسسة تحيا مصر و جمعية الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب ، و جمعية أعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال حيث تهدف الاحتفالية الي التوعية بضرورة الاهتمام بصحة الطفل المبتسر الذي يعاني من أمراض مختلفة مثل أمراض القلب و غيرها.

كما عُقد على هامش فاعليات الاحتفال مؤتمر طبي تناول سبل رفع الوعي المجتمعي وتحسين صحة الأطفال المبتسرين والأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية. وأختتمت الفاعليات باحتفالية شعبية تمثلت في ماراثون رياضى أقيم على كورنيش النيل بأسوان.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.





وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.





ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.