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تعليم

جامعة الفيوم: دورة لمهارات الإشراف اللازمة للتدريب الميداني في ظل التعليم الهجين بكلية الخدمة الاجتماعية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:35 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

عقد مركز بحوث الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور زينب معوض الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبحضور الدكتور محمود عرفان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبرئاسة الدكتورة وفاء يسري، وكيل الكلية دورة تدريبية لأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية تحت عنوان (مهارات الإشراف اللازمة للتدريب الميداني في ظل التعليم الهجين)، وتستمر خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 22 ديسمبر 2020.


وصرحت الدكتورة  زينب الباهي بأن البرنامج التدريبي يتضمن أساسيات الإشراف الفعال وتحسين الأداء والطرق التى يستخدمها المشرفون في التدريب الميداني لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة.

 

وأضافت أنه سيتم خلال الدوره إكساب المشاركين من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية المهارات الإشرافية اللازمة للمشرف الفعال وكذا الأساليب العلمية والعملية المعاصرة في الإشراف الفعال في ظل التعليم الهجين.

 

وأشار الدكتور  محمود عرفان إلى أن الدورة تستهدف مشرفي التدريب الميداني من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، كما تتكون الدورة من (٦) جلسات، إضافة إلى الجلسة الإنتاجية، وتعقد على مدار ثلاثة أيام تحت إشراف مركز بحوث الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بالكلية.

 

وأوضحت الدكتورة  وفاء يسري أن الدورة ستناقش عددًا من الموضوعات منها الإشراف في التدريب الميداني (أخلاقيات- أسس- مبادئ) وخطة التدريب الميداني، وتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، وأيضا آليات المتابعة والتقييم للتدريب الميداني في ظل التعليم الهجين.


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من جانب أخر استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أعضاء لجنة وزارة التخطيط والمشكلة من بدر عثمان علي مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين علي عثمان الباحث الاقتصادي بالإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي  والمسئولة عن مشروعات جامعة الفيوم بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وذلك بحضور أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وميساء السيد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالجامعة.

 

تأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لجامعة الفيوم للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه الجامعة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالجامعة، بالإضافة إلى بحث مقترحات الحلول لتلك المشكلات.

 

وخلال الزيارة قام أعضاء اللجنة بمرافقة أيمن حلبة وميساء السيد في جولة تفقدية لعدد من المشروعات والمنشآت الخاصة بالجامعة، حيث تفقدوا المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات، والمبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بالإضافة إلى تفقد أعمال تشطيبات الخاصة بالمبنى الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة، والصالة الرياضية بالجامعة، والمجمع الطبي، ومبنى ملحق كلية الزراعة بالأرض التابعة للجامعة بدمو، وأرض جامعة الفيوم الجديدة الخاصة بإنشاء جامعة الفيوم الأهلية عليها.

جامعة الفيوم: دورة لمهارات الإشراف اللازمة للتدريب الميداني في ظل التعليم الهجين بكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة الفيوم: دورة لمهارات الإشراف اللازمة للتدريب الميداني في ظل التعليم الهجين بكلية الخدمة الاجتماعية
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