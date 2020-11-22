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أخبار البلد

معهد أمراض النباتات تنظم دورة تدريبية حول تطبيقات النانوتكنولوجى فى مجال مكافحة الأمراض

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
نظم معهد بحوث امراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية، دورة تدربية تحت عنوان "التطبيقات المتقدمة للنانوتكنولوجى فى مجال مكافحة الامراض النباتية والنقل الجينى داخل النبات" بمعمل النانوتكنولوجى والمواد النانومترية المتقدمة.

وأكد الدكتور أشرف  خليل مدير المعهد، أهمية اقامة مثل هذه الدورات والتى تساهم في اكتساب المهارات والخبرات البحثية المتميزة فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة للباحثين ومساعديهم داخل مراكز البحوث والجامعات الحكومية  والخاصه المصرية.

واشار الى ان الدورة التي تستمر فعالياتها لمدة 4 ايام شملت سلسلة  من المحاضرات العلمية  المتخصصة، حول: التعريف بهندسة علوم النانوتكنولوجى وطرق الانتاج الآمن لهذه المواد النانومترية وتوصيفها بالاجهزة العلمية الحديثة، فضلا عن طرق استخدام تلك هذه المواد فى مجال مكافحه المسببات المرضية النباتية، وكيفية توظيف المواد النانومترية فى احداث الصمت الجينى للجينات المسؤلة عن احداث الاصابة داخل النباتات كأحد احدث وسائل الطرق الآمنة فى مجال مكافحة الامراض النباتية، والتعرف على  الضوابط والتشريعات الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية  (WHO)والاتحاد الأوروبي    (EU)وكذلك وكالة حماية البيئة    بالولايات المتحدة الامريكية(EPA) بشأن تطبيقات النانوتكنولوجى بشكل آمن وسليم في قطاع الأغذية والزراعة .

واضاف ان الدورة ستتناول التدريب العلمى على اكساب  المتدربين الخبرة المعملية لانتاج بعض المواد النانومترية المتخصصه فى مجال مكافحه الامراض النباتية.
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