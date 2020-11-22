الحكم المطلق بالسلاح.. ذكرى الإعلان الدستوري شرارة إسقاط التنظيم الإرهابي بمصر

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن ذكرى إصدار الإعلان الدستوري الشرارة الأولى لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية بمصر.









وأوضح التقرير أن التنظيم الإرهابى أعلن فى 22 نوفمبر 2012 الإعلان الدستورى المكمل والذي قرر فيه محاربة القضاء والدستور وأعطى بموجبه ومنح صلاحيات مطلقة للرئيس المعزول محمد مرسي آنذاك حيث جعل القرارات الرئاسية غير قابلة للطعن من قبل اي جهة أخرى ومنها المحكمة الدستورية.









ولفت التقرير إلى أنه عقب إعلان الجماعة الإرهابية المشؤوم قام أعضاؤها بمحاصرة مؤسسات الدولة حاملين السلاح، ومنها المحكمة الدستورية لإجبارها على القبول بالإعلان الدستوري.









وكان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، قال الجمعة الماضية إن الموقف الشرعي من تنظيم الإخوان الدولى؛ ليس عن هوى ولا ينطق بالسياسة، وله مرجعية دينية وشرعية ، ويشهد عليه التاريخ.