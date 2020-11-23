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اقتصاد

اليوم.. قطع مياه الشرب عن قريتين في دمياط

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع الخدمة اليوم الإثنين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية التي تجريها في الخطوط.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن المناطق التي تتأثر بقطع الخدمة هي قرية السيالة التابعة لمركز دمياط، وقرية الوسطاني التابعة لكفر البطيخ، وأهابت بالمواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه، لحين عودة الخدمة.

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وعلى صعيد آخر، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، استمرار أنشطة التوعوية مع الأطفال بمختلف مدارس المحافظة طبقا للخطة التوعوية المعلنة طوال العام الدراسى نحو رفع الوعى الثقافى المائى لترشيد استهلاك المياه.


وقال: "إن الأنشطة التوعوية التى ينفذها الفريق التوعوى تأتى ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بأسيوط للتواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية"، مشيرا إلى أهمية تنظيم زيارات ميدانية للمحطات المرشحة الكبرى لتعريف الطلاب بمراحل تنقية المياه لتكن هذه المعرفة هى الاصدق لتحريك دوافعهم نحو أهمية الحفاظ على كل قطرة مياه.

واستخدم فريق التوعية سيارة خدمة العملاء المتنقلة لنشر رسائل التوعية وبرامج المحاكاة وكيفية تركيب القطع الموفرة كأحدى الوسائل لترشيد استهلاك المياه، وتعليمهم كيفية صناعة الصابون من الزيوت المستعملة  كأداة لحسن استخدام شبكات الصرف الصحى بالاضافة الى تعليمهم كيفية شحن العدادات فضلا عن امكانية تقديم اى خدمات تخص مسئولي المدرسة من خلال المركز الداخلى للسيارة.
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