ليبيا ضيف شرف مهرجان ألوان بشرم الشيخ في دورته السابعة.. الشهر المقبل

تنطلق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الوان الدولى ملتقى الدهانات العربية والافريقية الاكبر فى مصر والشرق الأوسط بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من ٢٠ الى ٢٤ ديسمبر المقبل بمشاركة عدد من الوفود العربيه منهم لبنان والعراق والسعودية وليبيا ضيف شرف المهرجان هذا العام.





وقال اشرف ابراهيم رئيس المهرجان يعتبر مهرجان ألوان المنفذ الأكبر لشركات الدهانات والديكورات المصرية والتى يساهم بشكل كبير فى تصدير منتج الدهانات إلي دول المنطقة العربية مؤكدا على ان المهرجان نجح في دوراته السابقة في فتح باب التصدير إلي عدة دول عربية منها الجزائر والأردن والمملكة العربية السعودية وفلسطين وموريتانيا واليمن و كانت آخر نجاحاته في توقيع برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الليبية لتكون للمنتجات المصرية الأولوية في مشروعات إعادة الإعمار ، لافتا الى ان الغرفة التجارية المصرية كانت قد اعلنت بعد تنفيذ هذا البرتوكول بواقع 75 % من صادرات الدهانات الإنشائية كانت إلي الأسواق الليبية.





وكشف أشرف إبراهيم رئيس مهرجان ألوان عن استضافة المهرجان هذا العام للسيد منير عصر وزير الاقتصاد والتجارة الليبية علي رأس وفد رسمي بعضوية السيد صالح العبيدي رئيس الغرفة التجارية الليبية والسيد هاني سفراكس رئيس الغرفة المصرية الليبية المشتركة .





واضاف إن هناك مشاركة قوية لرجل الاعمال الليبى حمدى الفرجانى صاحب اكبر شركة مستورده للدهانات المصرية والذي يشارك في المهرجان للعام الثالث علي التوالي ولاسيما وان ادارة المهرجان تحرص بدعوة رؤساء شركات المقاولات المشاركين في المشروعات القومية الكبري كالعاصمة الإدارية للاطلاع علي أفضل وأحدث المنتجات التي يمكنهم استخدامها في هذه المشروعات الهامة لدعم خطة مصر 2030 من منتجات صديقة للبيئة.





وتابع رئيس المهرجان قائلا إن دور المهرجان يأتي تنفيذا لخطة الدولة للتوسع في قطاع الصناعة والتصدير خاصة وان الشركات المصرية تمتلك مايكفي لتوفير كل احتياجات المشروعات القومية من منتجات وخامات تنافس المنتجات العالمية في الجودة والسعر.





وأشار إبراهيم إلى أن المهرجان هذا العام يساهم فى توفير ٢٠ محل تقوم اداره المهرجان بفرشهم بالبضاعة من اجود انواع الدهانات مساهمه من المهرجان فى فتح فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.





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وفي سياق آخر اعلان المجلس الاعلي للجامعات السبت موافقته على انشاء كلية التجارة بمدينه طور سيناء .

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وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باختيار مدينه ابو رديس كموقع مقترح لجامعه جنوب سيناء وتم تخصيص مساحه 50 فدان كمرحلة اولي لاعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة والتي لها القدرة علي التطوير والابداع والابتكار وتقديم الخدمه المجتمعية بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفه علاوة علي انه يسهم في التنمية البشرية بالمحافظة وتوفير تعليم عالي وفرص عمل للشباب وتخفيف المعاناه علي اهالي محافظة جنوب سيناء .

كما وافق المجلس علي قبول خريجي الثانوية الازهرية من محافظة جنوب سيناء لهذة الكليات، يأتي ذلك نتيجه الجهود المستمرة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للارتقاء بمستوي التعليم الجامعي لابناء المحافظة ونتيجه للتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات اقرا ايضا : جدارية الرئيس السيسي تزين كورنيش طور سيناء الجديد



