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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 4 مليارات درهم صادرات غرفة دبي خلال 10 أشهر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صادرات غرفة دبي
صادرات غرفة دبي
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قسم الاقتصاد
بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من يناير وحتى أكتوبر الماضي 12,702 شركة جديدة في مؤشر على مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على استيعاب تحديات مرحلة انتشار فيروس كوفيد-19 والتعافي منه.

كشفت ذلك غرفة تجارة وصناعة دبي في بيان لها، مضيفة ان قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال نفس الفترة يناير-أكتوبر 2020 بلغت حوالي 152.4 مليار درهم وبمتوسط شهري يبلغ حوالي 15 مليار درهم مما يعكس قدرة قطاع التجارة على مواجهة تحديات كوفيد-19 وخبرة تجار دبي في إيجاد أسواق عالمية بديلة ومجزية لصادراتهم.

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وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة حوالي 519,000 شهادة منشأ وبمتوسط شهري وصل إلى 52,000 شهادة منشأ صدرت لوجهات تخطى عددها شهريًا 165 وجهة حول العالم في حين بلغ متوسط عدد المصدرين الشهري 4,600 مصدّر.

وشهدت المعاملات الذكية والإلكترونية لغرفة دبي نموًا خلال الفترة الماضية حيث بلغ عددها خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 540,000 معاملة ذكية وإلكترونية تنوعت ما بين شهادات منشأ وتصديقات ودفاتر إدخال مؤقت وعضوية وغيره من المعاملات التي توفرها الغرفة لأعضائها مما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية للغرفة ومواكبتها لمتطلبات أعضائها.

وأشار سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي فى تصريح لوكالة انباء الامارات "وام" الى أن أرقام وإحصاءات الغرفة تعتبر ترجمة واضحة للتعافي الذي يشهده اقتصاد الإمارة على كافة المستويات من تداعيات كوفيد-19 وتعكس عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بوتيرة طبيعية إلى ما قبل مستويات الجائحة مؤكدًا ان قطاع التجارة بالإمارة يرسخ دوره كركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي بالمرحلة القادمة.

ولفت بوعميم إلى أن حزم التحفيز الاقتصادي المتنوعة التي أقرتها القيادة الرشيدة لعبت دورًا رئيسيًا في التخفيف على القطاع الخاص ومساعدته في الحفاظ على نشاطه واستدامة آدائه معتبرًا ان انضمام أكثر من 12,000 شركة إلى مجتمع الأعمال في عام استثنائي مليء بالتحديات يعكس جاذبية دبي وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية مؤكدًا إن الإمارة مستمرة في خططها لتعزيز مسيرة التعافي الاقتصادي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال.

وتوفر غرفة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تخطى عددها 50 خدمة تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث وتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.
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