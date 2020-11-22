أحمد شيبة يطرح أغنية هما دول رجالتك فى عيد الشرطة

الاغنية من كلمات رضا المصرى، وألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن أحمد شيبة قدم عددًا من أغاني مسلسلات رمضان هذا العام، ومنها "سيبونا بقى في حالنا" تتر مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وتتر مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، وتتر مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب.

يذكر أن أحمد شيبة قدم عددًا من أغاني مسلسلات رمضان هذا العام، ومنها "سيبونا بقى في حالنا" تتر مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وتتر مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، وتتر مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب.

وكتب أحمد شيبه، على الصورة، معلقا "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا" وهو الدعاء المتداول في ليلة القدر عملا بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وكتب أحمد شيبه، على الصورة، معلقا "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا" وهو الدعاء المتداول في ليلة القدر عملا بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وكان الفنان أحمد شيبه نشر صورة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وكان الفنان أحمد شيبه نشر صورة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وحرص على الحضور كل من محمود الليثي وأحمد عدوية وابنه محمد عدوية وحمو بيكا وحسن شاكوش وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة وحمادة مجدي وأبو الليف.

وحرص على الحضور كل من محمود الليثي وأحمد عدوية وابنه محمد عدوية وحمو بيكا وحسن شاكوش وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة وحمادة مجدي وأبو الليف.

خطوبة ابنته "هاجر" الذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم أغاني المهرجانات والأغنية الشعبية.

كان الفنان أحمد شيبة، احتفل ب خطوبة ابنته "هاجر" الذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم أغاني المهرجانات والأغنية الشعبية.

كشف المطرب أحد شيبة عن تفاصيل بداية دخوله إلى الطرب عبر برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية.





كما كشف عن رفضه التمثيل في مسلسلين عرضا عليه مؤخرا بسبب التزامه بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وقال أحمد شيبة، في لقاء تليفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، إنه بدأ من الصفر حتى وصل إلى ما هو فيه حاليًا.





وأضاف أحمد شيبة أنه عمل فى مهن وحرف كثيرة قبل الدخول فى عالم الغناء، قائل:ا "أنا اشتغلت عامل يومية".





ولفت إلى أنه كان يتقاضى 5 جنيهات و10 جنيهات مقابل مشاركته فى حفلة غنائية، وهناك بعض الأشخاص كانوا يتقاضون 5 آلاف جنيه، موضحا أنه حصل على 150 جنيها من مشاركة فى حفلة، وكان ذلك يعتبر أعلى مبلغ.





وتابع أحمد شيبة، أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى حياته المهنية ورغم أنه يمارس الغناء منذ 25 عامًا إلا أن شهرته جاءت مؤخرًا ، قائلا: "بدأت من تحت الصفر وكل زملائي الفنانين يعلمون المعاناة التى كنت أعيشها".





وأكد أحمد شيبة، أن "أغنية آه لو لعبت يا زهر كسبت منها حب الناس، ولو طلعت القمر أنا زى ما أنا، ومش هتغير، أنا بسيط بحب أهلى وناسى وأهل منطقتى".





وعن رفضه المشاركة في مسلسلين في رمضان الماضي، خوفا من الإصابة فيروس كورونا، قال أحمد شيبة: "اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسلين رغم إني بحب التمثيل، ونفسي أمثل، وجاءت لي الفرصة، وبسبب أزمة كورونا رفضت ومردتش أمثل.. من خاف سلم".





وأضاف أحمد شيبة، أنه عُرض عليه مسلسل مع المطرب الشعبي سعد الصغير بدور بطولة، ولكنه رفض أيضا بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلي أن لديه شعورًا داخله بأنه يتمتع بموهبة التمثيل منذ فترة.





وتابع شيبة: "حاسس إن عندي موهبة التمثيل، وهكسر الدنيا، وهبقى نجم إن شاء الله الأيام اللي جاية؛ علشان خلاص مبقاش في غناء".





وقال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إن الأغاني الشعبية ليست كلها تحتوى على ألفاظ سوقية.



