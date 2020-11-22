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تعليم

التطوير الوظيفي بجامعة حلوان يطلق دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل وريادة الأعمال

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:48 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن مركز CDC وهو مركز التطوير التوظيفى بجامعة حلوان عن العديد من الدورات التدريبية لطلاب الجامعة  لتٱهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم واكتسابهم العديد من الخبرات، وتم افتتاح هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.


ويقدم المركز مشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية وهو  مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل. 


وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة تعليم الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.
 

كما يقدم مركز التطوير الوظيفى العديد من الدورات الاخرى فى ريادة الاعمال و تأهيل الطلاب منها: 


-  دورات ريادة الاعمال 
- دورات استشارات مهنية 
- دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل 
-  دورات بالمهارات الوظيفية 
-  دورات باللغة الانجليزية 
- تنظيم معارض توظيف لتوفير فرص عمل للخريجين 


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