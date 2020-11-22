التطوير الوظيفي بجامعة حلوان يطلق دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل وريادة الأعمال

وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة تعليم الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.





كما يقدم مركز التطوير الوظيفى العديد من الدورات الاخرى فى ريادة الاعمال و تأهيل الطلاب منها:







