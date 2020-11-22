ضم طريق الستين لقرية الزينية بالأقصر تمهيدا لرصفه.. صور

أكد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر انه تم ضم طريق الستين الرابط بين الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى و الطريق الجانبى لخط السكة الحديد بمسافة كيلو ونصف لبدء اعمال تمهيدهم ورصفهم ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى .

وأضاف الهوارى انه تم التنسيق مع ادارة الصرف الصحى باسنا وهندسة الصرف الصحى بالاقصر بقيادة المهندس رومانى ظريف لإنهاء كافة اعمال الصرف الصحى بهذا الطريق لتسليمه لمديرية الطرق والنقل ، كما سيتم رفع كفاءة طريق فرع 6 بقرية العشى الذى يربط بين قرية العشى والطريق الجانبى لخط السكة الحديد ، كما يجرى العمل فى تبطين ترعة ساحل العشى وذلك بأشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز .





وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بقطع اشجار النخيل من مدخل طريق شارع الساقية باشراف هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى وعلى النادى سكرتير القرية ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية.





جاء ذلك بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المركز والمدن بمتابعة سير اعمال الخطة الاستثمارية المقررة لكل مركز ومدينة مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع .





وكان قد قام المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر بجولة تفقدية فى مدينة الطود ،واستهل الهم جولته بمدينة الطود حيث تفقد قطعة ارض فضاء فى مدخل المدينة من املاك الدولة من المقرر أن يتم عمل موقف للسيارات الأجرة لخدمة الأهالي داخل قرى المركز .

ثم توجة لمتابعة استئناف أعمال تنفيذ مشروع أنشاء مدرسة الطود الثانوية الزراعية والتى يشرف على أنشائها هيئة الأبنية التعليمية وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقامة على مساحة 20 فدان، وبها مبان على مساحة 12 فدان، وتتكون من 32 فصل دراسى، وبها 15 ملحقا من معامل أنتاج ألبان وأجبان وسمن بلدى ، ومناحل ومزارع لتربية الحيوانات والأنتاج الداجنى وصوب زجاحية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر ومخازن وجراج للسيارات ومصلى وملعب قانونى ، والمقررالأنتهاء من الأعمال الجاريه بها شهر مارس المقبل ، حيث تم الأنتهاء بنسبة 80% من أجمالى الأعمال بها ، كما وجه محافظ الأقصر لأعادة تأهيل الطريق المؤدى إلى المدرسة .

وتوجه ألهم لتفقد ملعب مركز شباب الحسينات والمقام على مساحات قانونيه دولية والذي تم تطويرة ، وناقش القائمين على الملعب مدى أمكانية تطويربوابة الدخول وعمل تراك قانونى وأقامة جراج بجوار الملعب.

كما تفقد محافظ الأقصر انشاء محطة مياه شرب الطود الجديده والتي تعد أضخم مشروع قومى جديد لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسنوات القادمة من المياه بطاقة 10000 متر مكعب /اليوم، بتكلفة أجمالية 65 مليون جنية ، بالإضافة إلى زيارته إلى محطة الطود المدمجة والتى تعمل بطاقة17000 لتر مكعب / اليوم ، ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب /اليوم ،والتى تخدم جميع قرى ونجوع المركز ، وتعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتى من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوى بالطود وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلى وبحرى وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود .

رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والعميد عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ ، والمهندس اسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود .