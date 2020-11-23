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أحمــد صبـري
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مرأة

بسرعه مذهلة.. كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة؟

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

 لإنقاص الوزن ونسف الكرش بدون حرمان إليك رجيمات سريعه ومجربة تعتمد على السعرات الحرارية يمكنها تحويل جسمك لمكينة لحرق دهون البطن العنيدة والأرداف يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

رجيم الأسبوع

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة


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رجيم الأسبوعين

الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة أو طبق شوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب خل التفاح والعسل

العشاء .. قبل النوم بساعة 

بيصة مسلوقة  + توست سن
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