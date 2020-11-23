برلماني: إنشاء قاعدة بيانات للصيادين يحقق العدالة الاجتماعية

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعمل الحكومة على جمع قاعدة بيانات الصيادين لرعايتهم ماليا واجتماعيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الدولة مازالت تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع".

وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن فئة الصيادين تعاني من عدد من المشكلات التي يجب العمل على حلها في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن مشاكلهم الأساسية تتركز في العائد المادي.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، :"الرئيس السيسي يعمل لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في كافة المهن، منوهًا إلى أن فئة الصيادين وخاصة صغارهم يحتاجون إلى دعم دائم كي يظلوا متماسكين بتلك المهنه التي أصبح من يمارسها قليلًا في ذلك الوقت.

وكشف محمد سعفان وزير القوي العاملة، تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات للصيادين لرعايتهم ماليا وإجتماعيًا بتوجيهات من القيادة السياسية.





وتابع سعفان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برعاية صغار الصيادين ومن هذا التوجه أطلقت الوزارة مبادرة "صيادي مصر" وتم البدء بالصيادين في الإسكندرية في بحيرة مريوط ومن ثم مرورا بمحافظة البحر الأحمر وتم مقابلة الصيادين في الغردقة اليوم.





وأضاف «سعفان» أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة توفير رعاية كاملة للصيادين بشكل كامل ولائق بهم، موضحا أن من أجل توفير هذه الرعاية كان لابد أن يكون هناك تحاور معهم.





وأوضح وزير القوى العاملة، أنه لابد من حصر عدد الصيادين حتي يتم عمل اللازم لهم من توفير رعاية صحية واجتماعية، مشيرا إلى أن الإسكندرية تقوم بعمل هذا الحصر منذ الأسبوع الماضي.





وأوضح الدكتور محمد سعفان، أن بعد التدقيق في بيانات المتقدمين للمرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة من الجهات المعنية بذلك سوف يتم تقديم هذه الأسماء إلى رئيس الوزراء ويتم تحديد موعد صرف المنحة في نفس الجلسة.





واشار إلى أن في المرحلة الأولي من صرف المنحة تم اكتشاف أشخاص متوفين وأصحاب أملاك ولذلك سيتم التشديد في التدقيق هذه المرة، متابعا أنه لا يعلم إذا كان هناك مرحلة ثالثة من صرف هذه المنحة ، قائلا "دعونا أن لا نسبق الأحداث وكل شيء سيتم الإعلان عنه في وقته".





وأضاف «سعفان» أنه جار حصر أعداد الصيادين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمهم في جميع المحافظات، منوها أن أول شيء سيكون في الجولة غدا في محافظة البحر الأحمر هو مقابلة صغار الصيادين طبقا لمبادرة الرئيس السيسي لرعاية صغار الصيادين ومتابعة الآليات الذي يستطيع بفعلها من أجل مساعدتهم.





وتابع وزير القوي العاملة، أن هناك أكثر من مليون و٦٠٠ ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة في المرحلة الأولي في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اكتشاف متوفين وأصحاب أملاك متقدمين للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها الدولة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



