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بين الناس

ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق فى الإسكندرية.. شاهد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق من (كوبرى الناموس حتى عزبة القلعة) اليوم الأحد الموافق 22-11-2020 فى تمام الساعة 10 مساء،  نظرا لقيام شركة الصرف الصحى ببعض أعمال الصيانة الطارئة مما يترتب عليه تخفيض الضغوط. .


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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و قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عقار الإسكندرية المائل الكائن بمنطقة كرموز، عقار مخالف، وصدر له قرار إزالة، مشيرًا إلى أنه سيتم القبض على صاحب العقار. 


وتابع أنه تم تجهيز 10 مدارس لاستقبال الأسر المتضررة من موجة الطقس السيئ، أو من سكان هذا العقار المائل لأنه من المستحيل أن يعود السكان إلى هذا العقار.


وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن الأمطار التي سقطت في المحافظة خلال الفترة الأخيرة كانت حوالى 10 أضعاف القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي والمرافق، مشيرًا إلى أن عدد من العقارات في منطقتي كرموز والجمرك عقارات متهالكة و"بايشه"، مشيرًا إلى أنه تم توفير دور إيواء للمواطنين المتضررين من موجة الطقس السيئ.


وتابع: تم الاستعانة بعدد من سيارات الصرف من المحافظات المجاورة والقوات المسلحة لمواجهة انتشار مياه الأمطار، ورئيس الوزراء يقوم بالتواصل معى كل ساعتين لمتابعة الأوضاع، ودعيت لاجتماع طارئ لمتابعة الوضع في المحافظة.

ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق فى الإسكندرية.. شاهد
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