لتأهيل الطالب وتنمية قدراته.. جامعة حلوان تفتتح دورات للتأهيل لسوق العمل.. وكلية الفنون التطبيقية تنظم ملتقى ريادة الأعمال

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- التطوير الوظيفى بجامعة حلوان يعلن عن دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل

تهتم الجامعات المصرية خلال الفترة الحالية بتنمية مهارات الطالب وتجهيزه لمواكبة المتطلبات الجديدة بسوق العمل عن طريق إضافة العديد من الخبرات فى مجالات مختلفة إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأعلن مركز "CDC"، وهو مركز التطوير التوظيفى بجامعة حلوان، فى هذا النطاق، العديد من الدورات التدريبية لطلاب الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم واكتسابهم العديد من الخبرات، وتم افتتاح هذه الدورات بر عاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان كمال، مدير المركز.





ويقدم المركز مشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية وهو مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

