لتأهيل الطالب وتنمية قدراته.. جامعة حلوان تفتتح دورات للتأهيل لسوق العمل.. وكلية الفنون التطبيقية تنظم ملتقى ريادة الأعمال

- افتتاح معرض وملتقى رواد الأعمال بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان
- تطبيقية حلوان تطلق اسبوع ريادة الاعمال
- التطوير الوظيفى بجامعة حلوان يعلن عن دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل
تهتم الجامعات المصرية خلال الفترة الحالية بتنمية مهارات الطالب وتجهيزه لمواكبة المتطلبات الجديدة بسوق العمل عن طريق إضافة العديد من الخبرات فى مجالات مختلفة إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وأعلن مركز "CDC"، وهو مركز التطوير التوظيفى بجامعة حلوان، فى هذا النطاق، العديد من الدورات التدريبية لطلاب الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم واكتسابهم العديد من الخبرات، وتم افتتاح هذه الدورات برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان كمال، مدير المركز.
ويقدم المركز مشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية وهو مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.
وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة تعليم الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.
كما يقدم مركز التطوير الوظيفى العديد من الدورات الأخرى فى ريادة الأعمال وتأهيل الطلاب ومنها:
- دورات ريادة الأعمال
- دورات استشارات مهنية
- دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل
- دورات بالمهارات الوظيفية
- دورات باللغة الانجليزية
- تنظيم معارض توظيف لتوفير فرص عمل للخريجين
كما أنه قد شارك عدد من رواد الأعمال المتميزين في ملتقى رواد الأعمال (الرياديون يلتقون ) وكذلك معرض رواد الأعمال (رائد أعمال مع مرتبة الشرف)، والذين تم تنظيمهم ضمن أنشطة أسبوع نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث قامت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان بافتتاح الملتقى والمعرض.
واستهدف ملتقى "الرياديون يلتقون" عرض لتجارب وخبرات رواد الأعمال الصغيرة.. وتوصياتهم للطلاب بإنشاء مشاريعهم الخاصة.
وتضمن "معرض رواد الأعمال" عرض لمشاريع مجموعة من رواد الأعمال.
وأشارت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن التوجه نحو ريادة الأعمال، يعد في المقام الأول توجه خلاق في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب الشد من واستنهاض همم الشباب، مؤكدة علي أهمية الملتقى والمعرض الذي يجسد عمليا إنجازات وإبداعات طلاب الجامعة ودعت إلى إستمرار إقامة مثل هذه المعارض لرواد الأعمال لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر فب المجتمع .
أوضحت الدكتورة ايمان ابو طالب مديرة نادي ريادة الأعمال التابع لجامعة حلوان إلى أن النادي يحرص على دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات.. حيث يعمل نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان على تنفيذ العديد من الأهداف التي تتضمن بناء ثقافة ريادة الأعمال لتنمية الدافع الي العمل الحر، والمساهمة في تفعيل دور المنشآت الصغيرة لإيجاد وظائف وفرص عمل تستوعب خريجي مؤسسات التعليم والتدريب بجامعة حلوان، وتعزيز القدرات الريادية، لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد افكار ريادية لمشاريع مستقبلية، وتحقيق التطوير والتنمية المستمرة القدرات البشرية والفنية والنظامية لجامعة حلوان بجودة فائقة، وتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها.
جدير بالذكر أن من بين رواد الأعمال المشاركين بالمعرض طلاب من الفرق الدراسية وأصحاب شركة ناشئة في مجال الطباعة.. وهو ما يعد تفهم وانتشار لفكرة ريادة الأعمال بين الطلاب.