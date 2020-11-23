الدين والطبل ومد اليد للناس.. المتسولون يبتكرون حيلا جديدة لكسب عاطفة المواطنين؟

انتشار البطالة والفقر والحرمان أسبابًا جعلت الكثير يبحث عن لقمة العيش بين الشوارع، تنازلات عن الحياة بكرامة وكبرياء، وإختيار اليد السفلى بدلًا من الإجتهاد في البحث عن أية عمل مُشرف.





في الآونة الأخيرة شهدت محافظة سوهاج انتشارًا واسعًا للشحاذين، بمختلف أعمارهم وأنواعهم، فتايات تجلس على جانب الأرصف بشوارع المحافظة ليسآلون المارة عن ما يستطيعون تقديمه لهن مما أعطاهم الله من خير بجيوبهم، وأطفالًا تُقطع أنفاسها من السير وراء الأهالي لمُطالبتهم بقليلًا من المال.









ثياب رثة وأجساد أكلها البرد القارص والشمس الحارقة، وإنتهاكات تعرضت لها حياة هؤلاء الأطفال، لم ينالوا حقهم في العيش بكرامة بين صفوف أقرانهم، ولا قسطًا من العلم بمدارس بلادهم، ولقمة هنية دون مهانة وذل، فتيات ونساء يجبرون أطفالهم على إمتهان الشحاذة، ويسرحونهم ليلًا نهارًا دون خشية إصابتهم بأية مكروه.





فعندما تضطر إمرأة إلى ذلك يمكننا أن نُعطيها مُبررًا لذلك الجُرم التي تقترفه في حق نفسها وأطفالها، ولكن عندما يفعل ذلك شباب بالعقد الثالث من العمر، لم ينل منهم الزمن، ليستسهلوا ويمتهنون الشحاذة بطرق حرفية وإبداعية، لطرق باب بيتك ومطالبتك بزكاة مالك وصحتك وأهل بيتك، شبابًا لم يهتمون لهيبتهم ورجولتهم، ولم يسعون لإيجاد عملًا مُربحًا بكرامة وكبرياء، بل مدوا أيديهم ليطلبوا من أقرانهم أموالًا ليس بحقهم.





ما الذي يجعل شاب يبلغ طوله أكثر من ١٧٠ سم، تظهر عليه الصحة الجيدة، وعمره لم يتجاوز الثلاثون عامًا، أن يتجول بشوارع مدينة ناصر بمحافظة سوهاج، ليُمارس مهنة الشحاذة بطريقة تختلف عن من يُماثلوه من مُمتهنيها، دون أن يبحث عن عملًا جيدًا غير ذلك، هل أصبحت الشحاذة مهنة من لأ مهنة له في سوهاج؟





هل أصبح مدح الرسول سبيلًا الشحاذة؟ سؤالًا يطرح نفسه بأذهان قاطني المناطق الشعبية بمراكز وقرى ونجوع سوهاج، يجلس الجميع في منازلهم في هدوء تام لنيل قسطًا من الراحة بوقت القيلولة بعد عودة أطفالهم من مدارسهم، وعودتهم من أعمالهم، لتُقطع هذه الأوقات ويتم إزعاجهم من خلال سماع صوت طرق الطبل وصوت شخصًا نبرته صاخبة قوية، كادت أن تُزلزل البيوت من قوتها، وهو يتغنى.





"توب عليا ياربي وعلى كل عاصي... ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم"، بهذه الكلمات أخذ شاب ثلاثيني يتجول بمنطقة شيخ العرب بمدينة سوهاج، مادحًا رسول الله بصوتًا عذب وكلمات تهدأ بها الأنفس، ورواق تصفى به الأذهان، هكذا كان شعور السامعين رغم إنقطاعهم بذلك عن أوقات راحتهم بعد إرهاق يومًا طويلًا بالأعمال اليومية لكل مواطن.



