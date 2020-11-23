بعد تطهير الزمالك والمعادى.. أمن القاهرة يشن حملة انضباطية على الرحاب ومدينتى

استمرارا لجهود أجهزة الامن فى الاصرار على عوده الانضباط للشارع المصري ، شن رجال أمن القاهرة اليوم الاحد حملة موسعه على منطقتي الرحاب ومدينتي ، فى محاوله لاعاده الانضباط .





وكانت أجهزة الامن قد رصدت العديد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية ، حيث وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بشن حملة مكبرة على منطقتي الرحاب ومدينتى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف مناطق بشكل يومي لاعاده الانضباط فيها .





ففى الساعات القليلة الماضية ، قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بتطهير منطقتي الزمالك والمعادى من كافه الاشغالات ، وضبط العديد من المخالفات ، وكذا القبض على عدد من الهاربين من أحكام قضائية ، وقضايا تموينية متنوعه ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ، واستكمالا لتلك الجهود شنت قوات الامن اليوم حملة مكبرة على منطقتي الرحاب ومدينتى لاعاده الانضباط للشارع القاهرى.





عززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان وساعدت على تحقيق الإنضباط المروري هذا وسوف تتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين .





وطبقا لبيان صادر اليوم الاحد من المركز الاعلامي بوزارة الداخلية كشفت فيه عن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال ال 24 ساعة الماضية ، والتي أسفرت عن تحرير (518) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية ، بمخالفة قرار الغلق ، وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5736) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية ، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .





فيما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم – دهون حيوانية" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.





وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.





وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 185 قطعة سلاح نارى ،254 قضية مخدرات وتنفيذ 79941 حكم قضائى متنوع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .





وفى مجال المرور، واصلت الإدارة العامة للمرور بأشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4147) مخالفة مرورية متنوعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.