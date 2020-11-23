عبر صدى البلد.. رسائل نجوم الأندية الجماهيرية لنبذ التعصب بين لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

أنطلقت مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب ، وهي ليست مجرد مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاحتواء حالة الاحتقان المشتعلة بين مشجعي الأهلي والزمالك ، بل هي أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية ، خاصة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة أن يكون طرفي المباراة النهائية مصريان وهما قطبي الكرة المصرية.

الأخلاق الرياضية والروح الواحدة وحصر المنافسة داخل المستطيل الأخضر ، أسلوب توراثتها أجيال وراء أجيال في الكرة المصرية ، حتى وصلنا لجيل السوشيال ميديا التي تشعل الفتنة بين اللاعبين والجماهير سواء بتعصب أعمى أو بحملات ممنهجة لبث الفتن داخل المجتمع المصري.

بدعوة كريمة من مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي السابق لنجوم الكرة القدامى في فترة الستينات والسابعينيات من الفرق الجماهيرية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والترسانة وطنطا ، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل ، والمنافسات الكروية الراقية بينهم ، وحديث من القلب على أجمل أيام.

ووجه جميع الحاضرين وفي مقدمتهم صاحب الدعوة مروان كنفاني ، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة

والتقى موقع صدى البلد الإخباري بنجوم الزمن الجميل ، أصحاب المهارة الكروية والأخلاق الرياضية ، ليرسلوا رسائل مقتضبة للاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة الإفريقية ولجماهير القطبين.





طه الطوخي : أخلاق زمان لابد أن تكون حاضرة في القمة

تحدث طه الطوخي نجم ومدرب الأهلي السابق عن فترة كرة القدم خلال حقبة الستينات معربا عن سعادته بما كان يسود خلال هذه الفترة من احترام وحب بين اللاعبين، فالمنافسة كانت قوية بين كل الفرق الجماهيرية ولكن الاخلاق كانت دائما هي السائدة.

وسبق أن لعب الطوخي مع المايسترو صالح سليم ثم قام بتدريبه عندما اعتزل مبكرا في واقعة طريفة لأن صالح كان أكبر منه وقتها ، وتمنى أن يكون لاعبي الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال على قدر كبير من الأخلاق والروح الرياضية.





الفريجيدير نجم الزمالك : كنا نذهب لتناول الغداء في الاهلي

تحدث احمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق والمعروف باسم الفريجيدير عن أهمية المباراة وضخامة الحدث، مؤكدا أنه شي مفرح أن يصل فريقان من مصر إلى نهائي قاري كبير وان البطولة في النهاية ستكون مصرية وهو انتصار عظيم لمصر.

وأكد أن نجوم الكرة المصرية في الماضي الجميل لم يكن بينهم اي أزمات شخصية وكانت الروح الرياضية هي السائدة دائما، وقال كنا نلعب في المنتخب ونذهب لتناول الغذاء في النادي الأهلي، وتمنى أن تعود هذه الروح بين اللاعبين.





طه إسماعيل : التماسك سلاح الفائز بين الأهلي والزمالك

فيما أكد الدكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي والمدير الفني السابق لمنتخب مصر عام 1994 أن مباراة نهائي دوري الأبطال تحظى بالطبع بأهمية بالغة وعلى لاعبي الفريقين التماسك قدر الإمكان من أجل الوصول للهدف، فالتماسك في الملعب في كل الحالات وأمام قرارات حكم المباراة، وان الفوز سيجعل كل طرف يتغلب على ما به من الألم.





أسطورة الشواكيش: نريدها قمة في كل شي جميل

قال مصطفى رياض نجم نادي الترسانة في عصره الذهبي والمتوج معه بلقب الدوري العام خلال حقبة الستينات، نريد أن تخرج مباراة القمة بالشكل اللائق بسمعة واسم الكرة المصرية المعروفة داخل القارة السمراء، مؤكدا أن المباراة سيتابعها العديد من وسائل الإعلام حول العالم وعلى اللاعبين التحلي بضبط النفس والروح الرياضية، لانريد اي أمور من شأنها تعكر الجو في المنظومة الرياضية خصوصا خلال هذه الفترة.





ريعو: الفوز أو الخسارة لن تكون الأخيرة لأي طرف

قال ريعو نجم الأهلي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي أن أغلب أصدقائه من لاعبي الزمالك وان علاقة اللاعبين في الماضي كان يميزها الاحترام والحب وأبرز المقربين منه كانوا يكن حسين وحمادة أمام وأحمد رفعت ومحمود ابورجيلة، وتمنى أن تخرج المبارة الكبيرة في إطار من الروح الرياضية كونها الأول في نهائي قاري كبير

وأكد أن الفوز لأي فريق أو الخسارة لن تكون الأخيرة وهناك العديد من البطولات ستجمع الثنائي ، وسيتوجان بالعديد من البطولات فيما بعد وعلى الجماهير أن تعي أن هذه هي الرياضة وكرة القدم.





نجم طنطا: وصول القطبين لنهائي أفريقيا فخر لمصر

أشاد السيد محمد الشهير بزقلط احد اهم نجوم الدوري العام ولاعب نادي طنطا في الستينات بوصول الاهلي والزمالك إلى نهائي البطولة الأهم والأشهر في القارة وقال انه فخر عظيم للكرة المصرية أن يكون النهائي مصري خالص بين أهم وأكبر فريقين في الشرق الأوسط ، وعلى الجميع ان يبذل قصارى جهده لخروج المباراة بالشكل اللائق بمصر.





نجم الأهلي السابق : لابد أن يخرج النهائي بروح رياضية

أوضح شوقي عبد الشافي نجم ولاعب النادي الأهلي السابق أن الفوز يمنح صاحبه الكثير من المجد الأدبي في القارة السمراء وان الخسارة بالطبع ستصدر الكثير من المشاكل للخاسر

وأوضح أيضا أن الكفة متساوية بين الطرفين نظرا لظروف التأجيل بسبب أزمات كورونا وغيرها وان كلا المدربين باتشيكو وموسيماني جاهزين للمباراة، وتمنى أن تخرج القمة في إطار الروح الرياضية ولا يحدث ما يعكر صفو هذا اليوم المهم للكرة المصرية، وحذر الأجهزة الفنية وإدارات القطبين من التصريحات المستفزة قبل المباراة.





نجم الترسانة : الأخلاق الرياضية لابد أن تنتصر في القمة.

كما تحدث محمود حسن احد اهم وأبرز نجوم نادي الترسانة في عصره الذهبي عن أهمية المبارة مؤكدا أن الروح الرياضية والأخلاق لابد أن تسود في لقاء القمة المهم الذي يقام لأول مرة بين فريقان مصريان على نهائي قاري.





عزت ابو الروس: الاجتهاد في الملعب يحسم نتيجة اللقاء

وتحدث عزت ابو الروس نجم الأهلي السابق عن ضرورة بذل أكبر جهد في الملعب من جانب اللاعبين من أجل تحقيق الهدف الغالي، كما أثنى على نجاح القطبين في الوصول للنهائي وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يضيف لمصر السمعة الطيبة التي تتمتع بها بلادنا.





فتحي مبروك: سمعة مصر في رقبة لاعبي الأهلي والزمالك

وتحدث فتحي مبروك احد نجوم الاهلي ومدربه السابق ومدرب الفراعنة في عصر الراحل محمود الجوهري مؤكدا على ضرورة أن تخرج المباراة في إطار الروح الرياضية لأنها بالطبع واجه لمصر أمام العالم فهو حدث نادر التكرار ووجه الشكر لكل اصدقاوه من لاعبي الزمالك خلال حقبة الستينات وقال انه زمن جميل ورائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى وعلى لاعبي القطبين أن يضعوا سمعة ناديهم الكبيرة فوق كل اعتبار.