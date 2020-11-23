عماد أديب: جو بايدن يبدأ في تعيين كبار التنفيذيين في حكومته.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد اديب ، ان المعلومات المتوفرة الآن هي ان جو بايدن يعد فريقه الانتقالي ويبدأ في عمليات التعيين لكبار التنفيذيين في حكومة، وأعطى تعليمات إلى فريقه بعدم إجراء أي اتصالات مع ممثلي وسفراء دول خارجية لجس النبض لفهم سياساته المقبلة.





وأضاف عماد أديب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، ان من اول 3 شهور الي 6 شهور مقبلة فان المعلومات الواردة من واشنطن سيكون موقف إدارة بايدن تجاه كثير من الدول في المنطقة وفي العالم قوية في التشدد ومن هذه الدول روسيا وباكستان وإيران ومصر والسعودية وكثير من الدول الافريقية .





، ان سلوك الادارة الامريكية اذا كان له علاقة بالسياسة الخارجية فهوا في الواقع له علاقة بالوضع الداخلي مؤكدا ان الحزب الديمقراطي منذ فشل هيلاري كلينتون في 2016 تم اختطافه بما يعرف باسم التيار اليساري الوسط داخل الحزب. وأوضح عماد اديب هيلارياختطافه





وتابع : ان بايدن يحاول ارسال رسالة الي العديد من الدول من خلال أصدقائه تؤكد علي ان دوة الان هو محاولة إعادة الحزب الديمقراطي الي الوسطية لأن قادة اليسار الوسط هي التي عملت علي حشد المواطنين للذهاب الى التصويت و اعطوا اصواتهم الي بادين.





واكمل : ان ولاء بايدن سيكون الي حزبة والي الجمهور المتشدد داخل حزبه يعمل علي زيادة الخدمات الاجتماعية ويعمل علي العودة الي اتفاقية المناخ والتوقف عن استخدام الطاقة التقليدية واللجوء إلى الطاقة النظيفة ويعمل علي بمواضيع حقوق الإنسان والدفاع عنها.





وأكد أن هذا المنهج هو نفس منهج هيلاري كلينتون وهذا عند محاولة التدخل في سيادات الدول ومنهج الربيع العربي ومن الممكن ان نرى إعادة تدوير الى فكرة الربيع العربي وهناك احتمالات متعددة إذا تم هذا التدوير الاحتمال الأول هو السمع والطاعة والثاني هو إنكار الي كل مايقال .



