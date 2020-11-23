ترامب يواصل سياسة الضغط الأقصى ضد إيران.. جولة بومبيو للشرق الأوسط استهدفت حشد حلفاء أمريكا.. وعزل طهران حاليا يعجز بايدن عن استئناف الاتفاق النووي

- بومبيو رفض استبعاد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران

- واشنطن ستواصل سياسة "الضغط الأقصى" لعزل طهران

- منتقدو ترامب يتهمونه بالتصعيد إلى نقطة اللاعودة لتعجيز بايدن من استئناف الحوار مع طهران





استغل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مايك بومبيو جولة متأخرة في الشرق الأوسط لتعزيز حملة "الضغط الأقصى" التي تشنها واشنطن على إيران، بحيث لا يستطيع الرئيس المنتخب جو بايدن عكسها بسهولة.





ومع اقتراب عهد دونالد ترامب من نهايته، جعل وزير الخارجية الأمريكي بومبيو احتواء الجمهورية الايرانية محورًا رئيسيًا في رحلته، بل ورفض استبعاد توجيه ضربة عسكرية في مقابلة صحفية، نُشرت يوم الأحد.





وبينما أشار بايدن إلى العودة إلى الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية، أصر بومبيو على أن إيران هي التهديد الأكبر في المنطقة، في جولة قامت بها في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة واختتمت في المملكة العربية السعودية - جميع الدول التي تنظر إلى إيران من خلال نفس العدسة الصقورية.





وقال مسؤول أمريكي كبير يسافر مع بومبيو خلال توقفه في أبو ظبي عقب زيارة للعاصمة القطرية الدوحة إن "هذه الإدارة ... موجودة حتى 20 يناير وستواصل" متابعة سياساتها ".





وأضاف "أتمنى أن يتم استخدام هذا النفوذ الذي تعمل إدارة (ترامب) بجد للحصول عليه لغرض جيد لدفع الإيرانيين ، مرة أخرى، إلى التصرف كدولة طبيعية".





وانسحب ترامب، الذي رفض التنازل عن المنافسة المريرة على الانتخابات الأمريكية، من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية قبل أكثر من عامين ، قبل إعادة فرض عقوبات معوقة على طهران.





وفي القدس، قال بومبيو في بيان إن واشنطن ستواصل سياسة "الضغط الأقصى" لعزل إيران ، ووصفها لاحقًا بأنها "فعالة بشكل غير عادي".





وحذر من أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة في "الأسابيع والأشهر" المقبلة ، إضافة إلى قائمة الإجراءات المفروضة على الجمهورية الإسلامية في العامين الماضيين.





وفي مقابلة مع صحيفة ناشيونال، أثناء توقفه في أبو ظبي، سُئل بومبيو عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في توجيه ضربة عسكرية لإيران، بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب كان يفكر في مثل هذا الخيار بشأن برنامج إيران النووي بعد فترة وجيزة من الحرب .





بومبيو - الذي، قبل الشروع في جولته، ألمح إلى إدارة ترامب ثانية، في تحد واضح لنتيجة الانتخابات - ورد أنه رد بالقول إن الرئيس الأمريكي " يحتفظ دائمًا بالحق في القيام بما هو مطلوب لضمان سلامة الأمريكيين".





واتهم منتقدو السياسة الخارجية لترامب بتصعيد التوترات إلى نقطة اللاعودة حتى لا يتمكن بايدن من استئناف الحوار مع طهران.





ومن المتوقع أن يحاول بايدن - نائب الرئيس في عهد باراك أوباما ، عندما وافقت طهران على الاتفاق النووي مع القوى العالمية - إعادة تنشيط تلك الاتفاقية ، مما يضعه في مسار تصادم محتمل مع المملكة العربية السعودية خصم إيران اللدود.





وقادت الرياض منذ سنوات تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ، في حرب حذرت الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي ، مما يترك الدولة الفقيرة على شفا المجاعة.





وردًا على التقارير التي تفيد بأن إدارة ترامب المنتهية ولايتها يمكن أن تصنف الحوثيين كمجموعة إرهابية قبل مغادرته منصبه ، لم يؤكد المسؤول الكبير المرافق لبومبيو أو ينفي هذا الاحتمال.





وقال المسؤول الأمريكي: "نأمل أن يتفاوض الحوثيون بحسن نية ... مع ممثل الأمم المتحدة مارتن غريفيث لإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن".





في تناقض صارخ مع الولاءات الإقليمية لإدارة ترامب ، تعهد الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة العربية السعودية إلى `` منبوذة ''، وسط مخاوف من تورطها العسكري في اليمن وسجلها الحقوقي الأوسع.





المملكة العربية السعودية، من جانبها، قالت إنها لا تتوقع أي تغيير كبير في علاقتها مع الولايات المتحدة في عهد بايدن.





وقال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، لشبكة CNN في مقابلة نُشرت في نهاية الأسبوع: "نتعامل مع رئيس الولايات المتحدة كصديق ، سواء كان جمهوريًا أو ديمقراطيًا".