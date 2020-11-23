بعد تعرضه لبتر ساقه.. أحمد يستغيث بالتضامن لتركيب طرف صناعى ومعاش.. صور

أصعب شيء أن يتم بتر جزء من جسم الإنسان وهو على قيد الحياة، فقد يضطر للاستغناء عن جزء من جسده فى سبيل أن يبقى على قيد الحياة ، هكذا بدء حديثة الشاب أحمد إبراهيم عيد ، المقيم منشية مبارك فى المحلة الكبري ، الذى تعرض لحادث سير ادا الى بتر ساقة .





وبدء فى سرد معاناته التي تتلخص بفقدانه احدى ساقية بعد تعرضه الى حادث ادى الى بتر ساقهاليسرى منذ 6 سنوات طويلة في رحلة علاج وألم ، توفى والده بعد ثلاثة أشهر من الحادثة ، ووالدتى ربة منزل ومريضة بالسرطان ولا املك من حطام الدنيا إلا والدتى وإخوتى الصغار ، ونحن أسرة بسيطة وتكاليف علاجى وعلاج والدتى باهظ وأصبحنا لا نملك تكاليفه لعدم وجود مصدر دخل ثابت او معاش نعتمد علية فكل ما احتاجه هو الوقوف الى جانبى ومساعدتى في محنتى العصيبى املا في بث روح الأمل فى أسره ليس لها الا الله .









ويستنجد هذا الشاب بالمسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى لمساعدته في صرف معاش يعينه على المعيشة ، و تركيب طرف صناعي ليساعده على الحركة للأنفاق على والدته المريضة وأخواته الصغار .









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