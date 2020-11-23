الإعلامي خالد خيري: النائب محمد أبو العينين يلعب دورا مهما لتوضيح الصورة الحقيقية عن مصر

قال الإعلامي خالد خيري، إن النائب محمد أبو العينين، كان يذهب للولايات المتحدة الأمريكية، ويلتقي أعضاء منظمات مجتمع مدني وأعضاء في الكونجرس، ويقوم بدور مهم في توضيح الصورة الحقيقية داخل مصر.

وأضاف الإعلامي خالد خيري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رجل الأعمال ليس دوره التنمية داخل مصر فقط، بل عليه دور في الخارج أيضا.





وأوضح الإعلامي خالد خيري، أنه يقيم في الولايات المتحدة منذ 20 عامًا، ولم يرَ سوى النائب محمد أبو العينين، وكان يأتي للتحدث إلى الناس في الشارع الأمريكي، وله علاقات صداقة قوية في الولايات المتحدة، ويؤدي رسالته الوطنية على أكمل وجه.





وكان النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كليوباترا"، شارك في أول ندوة حوارية افتراضية في إطار فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبارونة الدكتورة نعمت شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية التي شاركت عبر تطبيق زووم، للحديث عن تأثير وباء كورونا على ظاهرة العولمة والاقتصاد في العالم.





وقال "أبو العينين"، إن السوق المصرية كغيره من أسواق العالم بات مهددًا بخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي ظاهرة تعيشها كافة دول العالم، ويحاول الجميع جذب المزيد من الاستثمارات في الوقت الذي تتغير فيه موازين القوى على خلفية جائحة كورونا وتسعى الكثير من الدول لفتح أسواق جديدة.





وأضاف "أبو العينين"، "يمكننا استغلال وباء كورونا للتحول إيجابيا في مصر، خاصةً أننا عانينا خلال السنوات الماضية في رحلة دعم صورة مصر وتعزيز اقتصادها".





واقترح أبو العينين، خلال حديثه في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تقديم 100 فكرة مشروع تدعم الاقتصاد والصناعات المصرية، وذلك بعد موافقة القيادات والحكومة المصرية ومناقشتها في مؤتمر مصر تستطيع المقرر إقامته أبريل المقبل.





وأضاف أبو العينين، أن الهندسة الوراثية والتطور التكنولوجي هي المستقبل، ومن يملك تلك الآليات سيحكم العالم".





وتابع "الصين أكبر تجربة شاهدة على التطور التكنولوجي والتخصص الإنتاجي في أبهى صوره، واستطاعت استخدام المالتي ناشيونال العالمية لكن باسم وخامات الصين واجتاحت العالم.





وقال أبو العينين إن مصر اقتحمت الثورة الصناعية الرابعة بقوة ونجاح، ويجب أن نلتفت إلى أن السباق العالمي في التنافسية يتحدث عن القيمة المضافة والإنتاجية وهما موضوعان لهما أهمية كبيرة، لأن الثورة الصناعية الرابعة تعني كيفية الوصول لقيمة مضافة، ويجب أن نرصد عمالقة الثورة الصناعية الرابعة لاستقطابهم للسوق المصري لتدريب أبنائنا والاستفادة من خبراتهم.





وأضاف أبو العينين أن الدول لن تستطيع الاعتماد على الصين كمورد دائم ونحتاج لبديل ويجب أن تكون مصر هي البديل لدول المنطقة، وأوروبا تبحث عن بديل وأكبر شريك لهم يمكن أن يحل محل الصين هو دول شمال أفريقيا وأفريقيا بشكل عام. متمنيًا "أن تعكس أرقامنا قدرات مصر الحقيقية".



