الزمالَك والأهلي.. بشرى سارة للجماهير بشأن الحضور في نهائي الأبطال





يلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيقام على استاد القاهرة، ويُعد نهائي تاريخي كونه يُقام لأول مرة في تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد.





وقال محمد فضل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "الاتحاد الإفريقي رد على طلبنا بأنه لا يُمانع حضور من 5 إلى 10 ألاف مشجع، وأرسلنا خطابًا للأمن وننتظر القرار النهائي".





وتابع: "غالبًا المسحة الخاصة للكشف عن فيروس كورونا للفريقين قبل مباراة النهائي ستكون يوم الأربعاء".





واستكمل: "مسؤولو الاتحاد الإفريقي أكدوا أنهم فخورون بنهائي يجمع بين الأهلي الزمالك لأول مرة في التاريخ".





اختتم: "غدًا سنعرض الشعار الجديد لبطولة الدوري المصري وهذه مفاجأة للجميع".





نفى اشرف بن شرقي نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك كل ما تردد عن اصابته وعدم اللحاق بنهائي دوري ابطال افريقيا.





وكتب بن شرقي خلال حالته اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور انستجرام:" كل ما يتم تداوله بخصوصي شائعات.. انا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم افضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك.





ومن ناحية اخرى أدي محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك بالجري حول الملعب.





جاء ذلك على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل .





واستكمل الثنائي باقي التدريبات البدنية والاستشفاء بجيمانيزيوم النادي.





وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خفيفا لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس ، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة، ومن ثم تدريبات تأهيلية بالكرة ، واستمرت هذه الحصة لدقائق قليلة، تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، ومتابعة من كوستا مدرب الفريق.





انتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.





واصبح السعيد جاهز من الناحية الطبية للفترة المقبلة.





وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية بمران اليوم، وكذلك الفنية بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر.





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وعلى الجانب الآخر، أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية.





وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن حضور عدد من الجماهير نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك.