بدون أدوية علاجات سريعة لضيق التنفس.. تعرفي عليها

وفقا لموقع " webmd". "

هل تعانى من ضيق التنفس والشعور أنه من الصعب إدخال الهواء بالكامل إلى رئتيك ، خاصة أنه قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق التنفس فجأة ولفترات زمنية قصيرة. إليك بعض الحيل السريعة يمكن أن تساعدك فى التغلب على مشاكل التنفس









وتعد أبرز أعراض ضيق التنفس هى ضيق مستمر في صدرك وشفاه زرقاء وتشوش ذهني ويمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة في المساعدة في تخفيف هذه الحالة.

فيما يلي تسعة علاجات منزلية يمكنك استخدامها للتخفيف من ضيق التنفس:

تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا.

حافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير.

قم بالزفير ببطء وبلطف من خلال شفتيك.



يمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس.

اجلس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض ، مع إمالة صدرك للأمام قليلًا.

ضع مرفقيك برفق على ركبتيك أو أمسك ذقنك بيديك. تذكر أن تحافظ على استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك.

-تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية.

-فقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن.

-تجنب الجهد الكبير المبذول في المرتفعات العالية.

-الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي والحصول على قسط كافٍ من النوم واستشارة الطبيب لأية مشكلات طبية أساسية.

-الحصول على أكبر قسط من الراحة.

اشرب السوائل من المهم تفكيك المخاط في صدرك حتى تتمكن من السعال والتنفس بسهولة أكبر.



استنشق البخار هذه طريقة أخرى لتفكيك المخاط حتى يتمكن من الخروج من الجسم بشكل أسرع. لصنع وعاء بخار ، صب الماء الساخن في وعاء كبير مقاوم للحرارة. (كن حريصًا جدًا على عدم التعرض للحرق ولا تستخدم الماء الساخن جدًا خاصةً حول الأطفال.) ضع منشفة على رأسك واتكئ على الوعاء ، واصنع خيمة بالمنشفة لتحفظها في البخار.

-تذكر أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تشخيص سبب ضيق التنفس لديك بشكل صحيح.