قبل بدء ماراثون الإعادة بساعات.. تعرف على خطة صحة البحيرة لحماية الناخبين من كورونا.. فيديو

شهدت مديرية الصحة بالبحيرة، استعدادات مكثفة لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والمقرر انعقادها غدًا على مدار يومي.





وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحًا أنه تم تعقيم وتطهير كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة من خلال الطب الوقائى، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم تجهيز فريق طبي كامل مخصص لفحص الناخبين قبل دخولهم اللجان الانتخابية، لقياس درجة الحرارة وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم والتأكد من ارتداء الواقيات الشخصية حتى لا يحدث نقل العدوى بين الناخبين.





وأضاف "طلحة"، أنه عقد إجتماع صباح اليوم مع كافة مديري المستشفيات العامة ومديري الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة لمناقشة الخطة المقرر تنفيذها خلال يومى الانتخابات.





ومن جانبه أكد محافظ البحيرة، أن رفع درجة الاستعداد في جميع اللجان في كافة المقرات من خلال تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.





وأوضح المحافظ، أن تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقار واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرًا أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركزا انتخابيا يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية لاستقبال ٤ ملايين و١٢ ألفا و٣٣٨ ناخبا بعدد ٩ دوائرا انتخابية يتنافس بها ٣٦ مرشحا خلال جولة الإعادة على عدد ١٨ مقعدا.

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن تم ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ.





وأكد المحافظ، أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطي والمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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