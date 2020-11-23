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الاتصالات: نستهدف المساهمة بـ 8% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى مصر، لافتا إلى أن 15.2 كانت معدل نمو القطاع خلال العام الماضي. 

وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن الوزارة تستهدف نموًا فى القطاع بنسبة 16% خلال العام الحالى، ونستهدف المساهمة بنسبة 8% فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال 3 سنوات.

وفى سياق متصل كشف وزير الاتصالات، عن أن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية، مؤكدا "قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس".

وقال عمرو طلعت، إن تدريب الشباب ورفع كفاءتهم ورعاية الإبداع من محاور مصر الرقمية لذا تم إطلاق عدد من المبادرات وإنشاء  مراكز إبداع مصر الرقمية لتنمية أفكار الشباب التكنولوجية.

وأوضح وزير الاتصالات أنه سيتم افتتاح 5 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام القادم، مشيرا إلى أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب خارج مصر.

وكان قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه فى 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت أفريقيا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.

وأضاف "طلعت"، أن تكلفة مشروع رفع سرعة الإنترنت فى مصر  30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الإنترنت خلال جائحة كورونا.

وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات أولى وثانية ثانوى تمت عبر الإنترنت العام الماضي من دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأكد عمرو طلعت أنه تم تنفيذ مشروع آخر لرفع كفاءة الانترنت خلال الصيف المنقضى بتكلفة 300 مليون جنيه.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم استبدال إنترنت المحمول بالإنترنت الأرضي في الأماكن النائية وسيتم توفيره مجانا للطلبة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.

كما انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، التي تُعقد تحت شعار The Big Reset وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
 
ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.

 
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