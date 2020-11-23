أخبار التوك شو.. الإنترنت مجانا.. مفاجأة وزير الاتصالات للطلبة.. وزير التعليم: لدينا خطة لاستكمال الموسم الدراسى إذا اضطرت الدولة للإغلاق









قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب يرفض صور محمد رمضان، ونقابة المهن التمثيلية مطالبة بتقديم موقف واضح بعد انتشار العديد من الصور للفنان مع إسرائيليين.









تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجنحة معرض القاهرة الدولي للاتصالات " Cairo ICT 2020"، الذي يعقد خلال الفترة من 22-25 نوفمبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار " The Big Reset".









قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن فيروس كورونا انتشر في شهر ديسمبر 2019 وبعد ذالك انتقل الى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية وبعدها الى دول آسيا وبعد ذلك في أمريكا الجنوبية .









قال الإعلامي أحمد موسى، إن عصر التبعية انتهى، مردفًا:"محدش النهاردة تابع لحد أمريكا ولا غير أمريكا".









طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تصنيع المعدات ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في جميع الصناعات في مصر و اعطائها الاولوية قبل المكينات، لزيادة الانتاج والاعتماد على التصنيع المحلي لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب.









قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن اصابتي بفيروس كورونا إشاعة في غير محلها وانا بصحة جيدة وهي اشاعة سخيفة مؤكدا انه كان اليوم مع رئيس الجمهورية في افتتاح معرض كايرو آي سي تي









قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية في جامعة عين شمس ، أن هناك أعراضا جديدة ظهرت في الموجة الثانية لفيروس كورونا بالإضافة إلى الأعراض الأولى المتعارف عليها ومن هذه الأعراض ظهور طفح جلدي وتنميل في الأطراف والقىء وتقلصات في الجهاز الهضمي .









قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك اجتماع غدا لمناقشة أزمة محمد رمضان وصورته مع مشاهير إسرائليين، معقبا: الاجتماع سيحصره نقابة المهن التمثيلية والاتحاد العام للنقابات بدون حضور لمحمد رمضان، موضحا أنه سيتم وضع كل الأوراق أمامهم لدراسة الوضع وأخذ الإجراءات اللازمة.









طمأن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات الطلاب بشأن العام الدراسى الحالى، بشأن الإنترنت حال وجود الموجة الثانية لفيروس كورونا.









قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل القديم، وإدخال كل ما هو جديد من التكنولوجيا في مجال النقل، معقبا "السيارة الخاصة بذوي الهمم جاءت فكرتها من أحد الآباء لمساعدة ابنته في التنقل بدون أي مضايقات، وعليه قام بالتقدم بفكرته وتم تشجيعه".



