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أخبار البلد

بعد وفاة طفلين في الإسكندرية.. اعرف أماكن سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:13 ص
أمطار
أمطار
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عبد العزيز جمال
كشفت هيئة الأرصاد  الجوية، خريطة سقوط الأمطار لمدة 5 أيام حتى الجمعة 27 سبتمبر.

وينشر لكم موقع صدى البلد خريطة سقوط الأمطار كما يلي : 
 
الإثنين 23 نوفمبر 2020: 
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد -بلطيم - دمياط - بورسعيد- العريش - رفح) 
 شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ). 

الثلاثاء 24 نوفمبر: 
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم -رشيد - بلطيم). 
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية ). 

 الأربعاء 25 نوفمبر : 
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم رشيد-بلطيم- دمياط -بورسعيد -العريش -رفح). 
الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) 
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من القاهرة الكبرى. 
• شمال الصعيد: أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من (الفيوم -بنى سويف -المنيا). 

يو الخميس 26 نوفمبر: 
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم -رشيد- بلطيم دمياط - بورسعيد رفح - العريش). 
الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية الشرقية - المنوفية). 
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى. 

الجمعة 27 نوفمبر
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد -العريش - رفح )
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية -الشرقية - المنوفية).
 
وناشدت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.


وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، من بينهم طفلان وسيدة، في انهيار عقار بحي الجمرك، وسط الإسكندرية أمس، الجمعة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال أربع جثث، وهم طفلان وسيدة، وطبيب

وفي كرموز، لقي شاب مصرعه، وأصيب شخصان آخران أمس، الجمعة، في انهيار جزئي لعقار بمنطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية.
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