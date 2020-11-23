خلال كورونا.. البورصة: مؤشرات الأسهم أثرت بشكل إيجابي بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي

إلى أن مؤشرات الأسهم المصرية تأثرت بشكل إيجابي بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي.





ونناشد

عضو مجلس إدارة البورصة،

الحكومة بسرعة البدء في برنامج الطرحات الحومية، وذلك نتيجة الإقبال الكبير الذي سيحدث نتيجة إشادة صندوق النقد الدولي.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قد اثني أمس على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.









وسجل صندوق "تحيا مصر"، رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم.

وتسلم صندوق "تحيا مصر" شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان "نتشارك علشان بكره"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد خلالها إطلاق الصندوق لأكبر قافلة للمساعدات الإنسانية موجهة لمليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وتتضمن القافلة مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن" التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، فضلا عن نصف مليون قطعة ملابس يتم توزيعها من خلال القافلة على المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك في فعاليات حفل الصندوق، الذي تم تنظيمه تحت عنوان "نتشارك علشان بكره" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأ رئيس الوزراء صندوق تحيا مصر على نجاحه في تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.

وشهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس الأول، الجمعة، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية للثغر، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس الماضى، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكره" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتكون أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية استعدادا لفصل الشتاء.

وفي هذا الإطار؛ عرض الدكتور محمد معيط ،التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيثأشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نموإيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن تصريحات صندوق النقد الدولي لمصر جاءت استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، معقبا: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم اتخاذه في نهاية 2016 لكانت مصر تواجه مشكلة كبيرة خلال أزمة كورونا.وأضاف "سعيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن معدلات النمو جاءت مطمئنة إلى حد ما خلال تلك الأزمة،