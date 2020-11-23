صندوق تحيا مصر: لم يكن هدفنا دخول موسوعة جينيس وحاولنا تحطيم رقم ثالث





يُذكر أن صندوق تحيا مصر نظم احتفالية الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة ( 2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.





كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء.





يذكر أن صندوق تحيا مصر ومنذ انطلاق عمله الإغاثي و التنموي دشن عدد كبير من الحملات الإنسانية بهدف دعم الغير قادرين في ربوع مصر وإغاثه وتنميه القري و النجوع الأكثر إحتياجا في عدد من المحافظات بالتعاون مع المؤسسات الأهلية التنموية الكبرى.





سجل صندوق تحيا مصر رقمين قياسيين بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم.

وتسلم صندوق " تحيا مصر " شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان "نتشارك علشان بكره"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد خلالها إطلاق الصندوق لأكبر قافلة للمساعدات الإنسانية موجهة لمليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وتتضمن القافلة مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

















قال هشام خليفة، مدير الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، إن دخول صندوق تحيا مصر لموسوعة جينيس جاء نتيجة إطلاق قافلة لمساعدة مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.وتابع "خليفة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه تم توزيع محتويات القافلة فور وصولها على الأسر، معقبا: هدفنا لم يكن دخول موسوعة جينيس بل مساعدة المليون أسرة.واكمل: أثناء التجهيز وإعداد القافلة أتضح أننا حققنا أرقام لم يتم تحقيقها من قبل في أي دولة، وبالفعل تم البحث ووصلنا لموسعة جينيس.وشدد على أن هذه القافلة ليست الأولى حيث قام صندوق تحيا مصر بتقديم 4 قافلات من قبل لخدمة الأسر، معقبا: دخول موسوعة جينيس كان لها مجموعة من الشروط كانت صعبة التحقيق، مشيرا إلى ان الصندوق حاول الحصول على شهادة عالمية ثالثة وتحقيق رقم قياسي ثالث.