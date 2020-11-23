أول تعليق من فابينيو بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

احتفل فابينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بإنتصار فريقة على فريق ليستر سيتي 3_0 في إطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ونشر فابينيو عبر حسابة بإنستجرام مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق قائلا "العودة الي هناك مع فوز كبير الليلة احسنتم يا اولاد دعونا نستمر في التقدم".









ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره ليستر سيتي 3-0 ، في غياب محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ،على ملعب الأنفيلد في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.









أضاع ديجو جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فرصتين محققتين في أول 20 دقيقة من الشوط الاول حيث جاءت الفرصة الأولى من عرضية رائعة وضعت اللاعب أمام المرمى ووضعها على يمين الحارس لكن تألق شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي وأخرجها خارج المرمى في الدقيقة 10. ثم فرصة محققة أخرى للاعب جوتا في الدقيقة 13 بعدما تلقى أسيست رائعا من ماني لكنه وضعها في يد الحارس الإنجليزي شمايكل.









وفي الدقيقة 20 ، جاء هدف ليفربول بالخطأ من المدافع فوكس لاعب ليستر سيتي الإنجليزي بعدما جاءت ركنية ليضعها بالخطأ في مرماه.









وبعدها بخمس دقائق استطاع جوتا فك النحس واحرز هدفا رائعا برأسية قادمة له من روبرسون ليضعها على يسار الحارس لتسكن الشباك وتعلن الهدف الثاني لفريق الريدز.









وفي الشوط الثاني نجح فريق ليفربول في الوصول لمرمى ليستر سيتي بأكثر من فرصة لكن شمايكل تصدى لها .





وقبل نهاية المباراة بدقائق نجح البرازيلي روبرتو فيرمينو في تسجيل هدف رائع من رأسية جاءت له عن طريق ركلة ركنية .





وبهذه النتيجة ، يتصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة ، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 19 من ترتيب البريميرليج.





يذكر أن الساعات القليلة الماضية شهدت تعافي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من فيروس كورونا بعد تحول نتيجة تحليل ل سلبية إثر إصابته في معسكر المنتخب المصري.





وأكد تقرير صحفي إنجليزي، السبت الماضي، أن يورجن كلوب المدير الفني قرر معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه " نصر".





وذكر موقع " ليفربول" إيكو أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قرر توقيع عقوبة سرية على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحتزازية في حفل زفاف شقيقه.



