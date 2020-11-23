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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23-11-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الاثنين، الموافق 23 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها قمة الهلال والنصر في الدوري السعودي، ومباريات الدوري الإنجليزي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 22 نوفمبر 2020، على النحو التالي.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم والقنوات الناقلة:

07:30 مساء، بيرنلي × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1       

10:00 مساء، وولفرهامبتون × ساوثهامتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

10:00 مساء، أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3      

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
02:15 ظهرا، الرائد × أبها، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD           

04:30 ظهرا، ضمك × العين  ، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD        

02:15 ظهرا، القادسية × الباطن، تذاع عبر قناة KSA Sports 4 HD   

 04:45 مساء، ، الفيصلي × الاتحاد، تذاع عبر قناةKSA Sports 3 HD

05:15 مساء، الأهلي × الشباب، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD

07:15 مساء، الهلال × النصر، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD

وفي سياقا آخر،  دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وخاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران ‏توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس في مقر النادي بالجزيرة عقب ‏العودة ‏مباشرة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد ‏برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز 2-1 وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

وشهد معسكر الأهلي تواجد 18لاعبا فقط مقيدين بالقائمة الأفريقية بينهم 3 حراس مرمي وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم محمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني ورامي ربيعه  وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات وأحمد الشيخ  ومروان محسن وأليو بادجي والأنجولي جيرالدو.

ومن المقرر أن ينتظم علي معلول الظهير الأيسر مساء غد الاثنين بعد عقب عودته من بلاده تونس ليصل العدد الي 19 لاعبا بينهم 3 حراس مرمي وأثنان غير مكتملي الشفاء وهما محمد هاني وجونيور اجايي.

وأضطر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لضم رباعي غير مقيد في القائمة الأفريقية وهم بدر بانون وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن لإكمال تقسيمة اللاعبين في التدريبات.

ويغيب عن الأهلي كل من محمود كهربا وصالح جمعه ووليد سليمان للإصابة بفيروس كورونا من المقيدين أفريقيا والثنائي محمد شريف واحمد ياسر ريان بكورونا وهما غير مقيدين أفريقيا بجانب شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور واحمد فتحي بسبب رحيلهم عن صفوف الفريق ، ووليد ازارو الذي رحل للاتفاق السعودي.

ويواجه الاهلي فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

ويخشي المارد الاحمر من وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في المسحة التي يخضع لها الفريق الأربعاء من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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