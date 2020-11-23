بـ 130 ألف جنيه.. 5 شروط للحصول على جبانة في وادي الراحة بمحافظة القاهرة

يستمر إعلان محافظة القاهرة حول طرح مدافن بجبانات وادي الراحة (المرحلة الثانية من المشروع) حتى الإنتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة.





وتبلغ مساحة المدفن ٢٠ مترا وتقع الوحدات بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة).





وفيما يلي ينشر صدى البلد شروط التقديم والمستندات المطلوبة والأسعار:

يكون التخصيص للمدفن مقابل ١٣٠ ألف جنيه تسدد بإحدى الطريقتين:

1- سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة:

يتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة .





2- السداد علي دفعات بالتقسيط يتم كالآتى:-

يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25 % من إجمالى المبلغ ( 32.500 جنيه) ثم تسديد باقى المبلغ على ثلاث دفعات ربع سنوية، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والإطلاع على أصول المستندات.





يضاف مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فورًا في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.





شروط التقديم والمستندات المطلوبة:

استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة

بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

ألا يكون قد سبق ( للزوج / الزوجة ) الحصول علي مدفن من محافظة القاهرة .

أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

قيمه الطلب ٥٠٠ جنيه لا يسترد ، علما بأنه لن يعتد بأى طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب إستيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني .





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مكان التقديم وطريقة الدفع :

تقديم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

يرفق المستندات المطلوبة بصيغة pdf ، علي أن يتم تقديم الأصول عند الاستلام.

البيانات المدرجة بالطلب المقدم تكون على مسئولية مقدم الطلب ، والمحافظة غير مسئولة عن إدراج أى بيانات خاطئة أثناء التسجيل .

ويتم التخصيص طبقًا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط.





طريقة الدفع :

-يتم الدفع من خلال كروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني .

- يتاح الدفع من خلال مقرات فورى بلس.

ماذا يحدث حال ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقة :

في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقًا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أى مسئولية مالية أو قانونية.