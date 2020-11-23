أحمد مجدي عن فسخ تعاقده مع الجونة: «خطوة تأخرت كثيرًا»

قال أحمد مجدي، لاعب الجونة السابق، المنضم حديثا للمقاولون العرب، إنه سعيد للعب لذئاب الجبل، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق.





وأضاف أحمد مجدي ، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" إنه رحل عن الجونة بعد فسخ تعاقده مع النادي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا.





وأكد: "فسخت تعاقدي مع الجونة وانضممت للمقاولون العرب بشكل حر، خطوة جديدة وطموح جديد مع الذئاب، الذي يشارك هذا الموسم في الكونفيدرالية".





وتابع: "أرفض الحديث عن سبب إقدامي على فسخ عقدي مع الجونة، وتحدثت مع المدير الفني للمقاولون عماد النحاس وخضعت للكشف الطبي، والأمور تسير على مايرام".



