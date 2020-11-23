مصرع مُسن إثر سقوط حائط منزل عليه أثناء مروره في سوهاج

لقي مُسن مصرعه إثر سقوط حائط منزل أثناء مروره من أمامه بإحدى الشوارع بدائرة مركز شرطة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "بكري. ش. ا"، ٦٦ عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء سقوط حائط عليه.





وبالانتقال والفحص وبسؤال نجل شقيقه المدعو "جمال. ع. ش"، ٦١ عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال مرور شقيق والده من أمام المنزل المُشار إليه سقط عليه حائط من منزل ملك المدعو "غلاب. ر. ع"، ٤٠ عامًا، مندوب مبيعات، ويُقيم بالجيزة، وله محل إقامه آخر بذات الناحية، ما نتج عنه وفاة عمه في الحال، وأتهم مالك المنزل والمدعو "حسني. ف. م"، ٣٠ عامًا، سائق لودر، ويُقيم دائرة المركز بالتسبب في ذلك.





وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وأضافا بأنه حال هدم الثاني حائط بمنزل ملك الأول باستخدام لودر سقطت على المذكور، ما أدى لوفاته، وتم نفي الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ب"توكتوك" على الطريق الزراعي الغربي، بناحية الإصلاح بمركز البلينا جنوبي محافظةسوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الزراعي الغربي بناحية الإصلاح دائرة المركز.









وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "إبراهيم. ع"، 52 عامًا، طبيب، ويقيم بندر البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توكتوك" قيادة "محمد. ج"، 25 عامًا، سائق توكتوك، ويقيم بناحية السمطا دائرة المركز.





ونتج عن الحادث إصابة كلًا من قائدي المركبتين، و"كريم. أ" 29 عامًا، عامل، "إيهاب. س"،31 عامًا، عامل، من مُستقلي التوكتوك، بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.





تم نقل المُصابين لمستشفى البلينا المركزي وسوهاج الجامعي حُرر للمحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





وكان مركز طما بمحافظة سوهاج شهد حادث تصادم بين سيارتين اسفر عنه إصابة 6 أشخاص وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.





نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.



