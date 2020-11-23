بنك مصر يعرض أول قرض ديجيتال بمصر للمشروعات الصغيرة في فعاليات كايرو آي سي تي 2020.. تفاصيل

حرص بنك مصر كعادته على المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2020 ،مشاركة فعالة وإيجابية في دورته الـ 24 لهذا العام، والذي تُقام فعالياته بأرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.

ويحرص البنك على المشاركة السنوية في هذا الحدث الذي يعد بمثابة المنصة الرئيسية التي تتبارى من خلالها كافة المؤسسات والهيئات والشركات لاستعراض أحدث مشروعاتها وحلولها التكنولوجية، ويحظى هذا الحدث بمشاركة العديد منالشركات والمؤسساتمع وجود آلاف الزائرين.

وقام بنك مصر على هامش الفعاليات بعرض قرض المشروعات الصغيرة "اكسبريس"؛ والذي يعد أول قرض ديجيتال في مصر؛ حيث يعد هذا المنتج هو أول منتج رقمي متكامل يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمي ببنك مصر الذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي، ويُمكّن المنتج عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وشارك البنك في المعرض عبر جناح رقمي علي أحدث طراز، قدم من خلاله كافة المعلومات للزائرين عن خدمات ومنتجات البنك المختلفة مستعينًا بفريق عمل مدرب على أعلي مستوى وذلك للترويج لمنتجات التجزئة المصرفية وغيرها من الخدمات المصرفية الرقمية ومنها؛محفظة بنك مصرBM Wallet،وخدمة الإنترنت والموبايل البنكيBM Online، ومن الجدير بالذكر أن البنكيخطط لطرح الجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وذلك بتقديم أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية في المجالات المصرفية والتي تتيح تجربة أفضل للعملاء، وبنية تحتية لتعزيز أداء الخدمات المصرفية للعملاء.

ويأتي ذلك تماشيًا مع التطور الحالي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإيمانًا من بنك مصر بالدور الرائد والفعال لهذا القطاع في تقدم ورخاء المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 3000 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، هذا كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ الفيس بوك وتويتر وانستجرام، الخ.

وقد قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك في مصر يطلق خدمةWhatsApp for business ، وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمات التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي في كافة الأوقات دون انتظار، وتساهم هذه التكنولوجيا في تنويع سبل التواصل مع العملاء بما ينعكس على سرعة ومرونة الخدمة المقدمة للارتقاء بكفاءتها وسرعتها، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] وكذلك الرسائل النصية القصيرة SMS على رقم 01019888000.

جدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بتقديم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المصرفية دعمًا للتحول الرقمي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ خدمةالإنترنت والموبايل البنكي BM Online والتي تتيح العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتميزة التي تلبي احتياجات العملاء في أي وقت وأي مكان، هذا بالإضافة الى محفظة بنك مصر(BM Wallet) التي تسمح بتحويل أي مبلغ مالي عن طريق الهواتف المحمولة، والتي توفر أيضًا قناة آمنة للدفع تتم من خلالها سداد جميع الفواتير وشحن الهواتف وغيرها من الخدمات، وكذلك تتيح المحفظة للعملاء تحويل الأموال منها لأي محفظة أخرى في مصر، السحب من والإيداع في المحفظة من خلال أكثر من 8000 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية ومن خلال أكثر من 90000 منفذ فوري.

ويعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا، وكذلك يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال عدة قنوات منها؛ انتشار شبكة فروعه والتي تصل إلى نحو 700 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينمًا وجدوا، بالإضافة إلى تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلا من إيطاليا (ميلانو)، كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية المبتكرة للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.