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فن

فى عيد ميلادها .. تعرف على سر اعتزال حياة قنديل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم الأثنين الفنانة حياة قنديل بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فترة السبعينيات، وقد شاركت فى أكثر من 40 عملا فنيا كان أبرزها إمبراطورية ميم مع الفنانة فاتن حمامة، بالإضافة الى كل من أفلام "صراع الأبطال"، "رجال في المصيدة"، إمبراطورية ميم"، "السكرية"، "عجايب يا زمن"، "الرداء الأبيض".

وعلى الرغم من حالة التألق الفنى التى كانت تعيشها حياة قنديل، إلا أن اتخذت قرار الاعتزال بشكل مفاجئ عقب زواجها من الفنان فكري أباظة شقيق الفنان رشدى أباظة وإنجابها شيماء.

وقد جاء قرار اعتزال حياة قنديل من أجل التفرغ الى رعاية نجلتها الوحيدة ، حيث وجدت أن من الصعب التواجد لفترات طويلة فى التصوير , والبعد عن نجلتها ، كما نفت فى آخر حواراتها ان يكون زوجها وراء هذا القرار.


ولدت حياة قنديل في مدينة القاهرة في عام 1951، وحصلت على شهادة الدبلوم في التجارة في عام 1968، ولم تستكمل تعليمها، واتجهت للعمل الفني، وقدمت أكثر من 30 فيلما للسينما المصرية، منها: "السكرية، صوت الحب، الرصاصة لا تزال في جيبي، امبراطورية ميم، حتى آخر العمر"، واعتزلت العمل الفني تمامًا منذ بداية الثمانينيات .
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